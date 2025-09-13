X
শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পার্লামেন্ট ভাঙার সমালোচনা নেপালি কংগ্রেসের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:১৩আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:১৩
সুশীলা কার্কিকে শপথ পড়াচ্ছেন প্রেসিডেন্ট পাওদেল। ছবি: রয়টার্স

নেপালে পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ায় আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে দেশটির বৃহত্তম রাজনৈতিক দল নেপালি কংগ্রেস। পাশাপাশি নেপাল বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকেও এই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা জানানো হয়। দেশটির সংবাদমাধ্যম দ্য খবর হাব এ তথ্য জানিয়েছে।

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের ভার্চুয়াল বৈঠকে পার্লামেন্ট অবলুপ্তির বিপক্ষে কঠোর অবস্থান গ্রহণের সিদ্ধান্তে একমত হয়েছেন দলটির নেতৃবৃন্দ। দলের মুখ্যসচিব কৃষ্ণ প্রসাদ পাওদেলের ইস্যু করা এক বিবৃতিতে নেপালি কংগ্রেস বলে, পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া দেশের সংবিধানের কাঠামো এবং সর্বোচ্চ আদালতের দিকনির্দেশনার পরিপন্থি।

নেপালি কংগ্রেসের আশঙ্কা, পার্লামেন্ট ভাঙার কারণে নেপালের গণতান্ত্রিক অর্জন যেমন ব্যাহতের পাশাপাশি তরুণদের বিক্ষোভের চেতনাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

নেপালে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলন থেকে হঠাৎ সহিংসতা ছড়িয়ে পড়লে মঙ্গলবার পদত্যাগে বাধ্য হন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি। এরপর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি। দায়িত্ব নিয়ে প্রথমেই তিনি পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার পরামর্শ দেন, যা অনুমোদন করেন প্রেসিডেন্ট রাম চন্দ্র পাওদেল।

পার্লামেন্ট ভাঙার পদক্ষেপকে অসাংবিধানিক ও কর্তৃত্ববাদী বলে সমালোচনা করেছে বার অ্যাসোসিয়েশন। তাদের তরফ থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, এই পদক্ষেপ সংবিধানের প্রাধান্য ও আইনের শাসনের পরিপন্থী। প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত গণতন্ত্রের জন্য নেপালি জনগণের দীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রামকে খাটো করেছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে অতীতে পার্লামেন্ট পুনর্বহাল করা হয়েছিল। হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভস অবলুপ্ত করে সেই রায়ের বিরোধিতা করা হয়েছে। কোনও অজুহাতেই এমন পশ্চাদমুখী পদক্ষেপ গ্রহণযোগ্য নয় বলে বিবৃতিতে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়।

নেপালে অবিলম্বে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সাংবিধানিক প্রাধান্য কঠোরভাবে কার্যকরের দাবি করেছে বার অ্যাসোসিয়েশন। একই সঙ্গে সকল পক্ষকে সংবিধানে নিহিত জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান জানাতে এবং অর্জিত গণতান্ত্রিক অগ্রগতিকে অস্থিতিশীল করার যেকোনও প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে তারা।

/এসকে/
বিষয়:
নেপালবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান উপদেষ্টার অভিনন্দন
নেপাল ও বাংলাদেশের সরকার পতনে মিল-অমিল
গাজার সমর্থনে ইয়েমেনে ব্যাপক বিক্ষোভ
সর্বশেষ খবর
পদত্যাগপত্রে যা জানিয়েছেন রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা
পদত্যাগপত্রে যা জানিয়েছেন রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা
নির্মাতাদের কাছে ক্ষমা চাইলেন পপি!
নির্মাতাদের কাছে ক্ষমা চাইলেন পপি!
চীনের নেতৃত্বাধীন অক্ষের পরবর্তী লক্ষ্য কি জাপান?
চীনের নেতৃত্বাধীন অক্ষের পরবর্তী লক্ষ্য কি জাপান?
লালনকন্যার শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন
লালনকন্যার শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন
সর্বাধিক পঠিত
এপিবিএন অধিনায়কের প্রত্যাহার চাওয়া নিয়ে তোলপাড়
এপিবিএন অধিনায়কের প্রত্যাহার চাওয়া নিয়ে তোলপাড়
বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে ‘বিড়ম্বনা’
বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে ‘বিড়ম্বনা’
জাকসু নির্বাচনের এক কমিশনারের পদত্যাগ
জাকসু নির্বাচনের এক কমিশনারের পদত্যাগ
বুলবুল ভাই যোগ্য লোক তাই আমার জায়গায় এসেছেন: আশরাফুল
বুলবুল ভাই যোগ্য লোক তাই আমার জায়গায় এসেছেন: আশরাফুল
মিরপুরে মিছিল: আ. লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের ৬ নেতাকর্মী রিমান্ডে
মিরপুরে মিছিল: আ. লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের ৬ নেতাকর্মী রিমান্ডে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media