বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
ব্রিটেনে দুর্গের দেয়ালে দেখানো হলো ট্রাম্প-এপস্টেইনের ছবি, আটক ৪

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:২৮আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:৫১
এপস্টেইনের সঙ্গে ট্রাম্প। ছবি: রয়টার্স

যৌন নিপীড়ক জেফরি এপস্টেইন ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছবি প্রজেক্টর দিয়ে ব্রিটিশ রাজপ্রাসাদের দেয়ালে প্রদর্শন করেছে সেখানকার বিক্ষোভকারীরা। দেশটিতে ট্রাম্পের রাষ্ট্রীয় সফরকে ঘিরে ওই ঘটনায় এখন পর্যন্ত চারজনকে হেফাজতে নেওয়ার কথা জানিয়েছে ব্রিটিশ পুলিশ।

পুলিশের বিবৃতিতে জানানো হয়, উইন্ডসোর ক্যাসলে অনুমোদনবিহীন প্রদর্শনীর পর ‘ক্ষতিকর যোগাযোগের’ সন্দেহে চারজন প্রাপ্তবয়স্ককে আটক করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) রাতে এক নজিরবিহীন দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় সফরে ব্রিটেনে পৌঁছান ট্রাম্প। সেদিনই, তার পৌঁছানোর আগে ট্রাম্প ও এপস্টেইনের ছবিসম্বলিত বিশাল ব্যানার নিয়ে উইন্ডসর ক্যাসলের কাছে জড়ো হন আন্দোলনকারীরা। এসময় তারা দুর্গের দেয়ালে প্রজেক্টর দিয়ে কিছু ছবিও প্রদর্শন করেন।

ট্রাম্প ও এপস্টেইন। ছবি: রয়টার্স

প্রিন্স অ্যান্ড্রু ও এপস্টেইন। ছবি: রয়টার্স

 

লন্ডনের মাইল পঁচিশেক পশ্চিমে অবস্থিত এই উইন্ডসর ক্যাসলে বুধবার ট্রাম্পকে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জানাবেন রাজা চার্লস।

দুর্গের দেয়ালে একটি চিঠির ছবিও দেখানো হয়, যা এপস্টেইনকে ট্রাম্প লিখেছিলেন বলে জোর প্রচারণা রয়েছে। গত ৮ সেপ্টেম্বর ওই চিঠি জনসম্মুখে প্রকাশ করে হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভসের ডেমোক্র্যাট সদস্যরা। প্রায় ২০ বছর আগে লেখা ওই চিঠি এপস্টেইনের জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখা হয়েছিল। তবে চিঠিটির যথার্থতা অস্বীকার করে এসেছে হোয়াইট হাউজ।

বিতর্কিত সেই চিঠি। ছবি: রয়টার্স

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: রয়টার্স

ওই চিঠি জনসম্মুখে প্রকাশের পর এপস্টেইন ইস্যু নিয়ে আরও অস্বস্তিতে পড়ে গেছেন ট্রাম্প। প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে তার সঙ্গে এপস্টেইনের বন্ধুত্ব ছিল বলে জানা যায়। তবে ২০১৯ সালে কারাগারে এপস্টেইনের মৃত্যুর বহু আগে তাদের সম্পর্ক ভেঙে গিয়েছিল।তিনি যতই এই বিতর্ক থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চান এবং সমর্থকদের অনুরোধ করুন, এপস্টেইনের ঘটনা এবং তার সঙ্গে জড়িত সম্ভাব্য ঘনিষ্ঠ প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের নাম নিয়ে মার্কিনিদের আগ্রহের শেষ নেই।

আন্দোলনকারীদের জমায়েত থেকে এপস্টেইনের কর্মকাণ্ডের ভুক্তভোগী, মামলা সংক্রান্ত খবরের ক্লিপ এবং পুলিশের প্রতিবেদনের ছবিও দুর্গের দেয়ালে প্রদর্শন করা হয়।

তথ্যসূত্র: রয়টার্স

/এসকে/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্রযুক্তরাজ্যডোনাল্ড ট্রাম্পবিশ্ব সংবাদ
