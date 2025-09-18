X
বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সৌদি আরব ও পাকিস্তানের নিরাপত্তা চুক্তি, দ্বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষার অঙ্গীকার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:১৬আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:১৬
শাহবাজ শরিফ ও মোহাম্মদ বিন সালমান। ছবি: এনডিটিভি

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সৌদি আরব সফরে দুদেশের মধ্যে একটি প্রতিরক্ষাচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তির সবচেয়ে আলোচিত ধারাটি হচ্ছে, (দুদেশের) যে কোনও এক পক্ষের ওপর আগ্রাসন উভয়ের ওপর আগ্রাসন বলে গণ্য করা হবে।

সফরের পর প্রকাশিত যৌথ এক বিবৃতিতে জানানো হয়, সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের আমন্ত্রণে রিয়াদ সফর করেন শাহবাজ শরিফ। তিনি আল-ইয়ামামা প্রাসাদে যুবরাজের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে দুই দেশের ঐতিহাসিক ও কৌশলগত সম্পর্ক এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, উভয় দেশের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা জোরদার এবং যেকোনও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরোধ গড়ে তোলাই এই চুক্তির উদ্দেশ্য। সৌদি আরব ও পাকিস্তানের প্রায় আট দশকের ঐতিহাসিক অংশীদারত্বের ওপর ভিত্তি করে এই সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ভ্রাতৃত্ব, ইসলামি সংহতি, যৌথ কৌশলগত স্বার্থ এবং প্রতিরক্ষা সহযোগিতার ভিত্তিতে এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত।

দুদেশের প্রতিরক্ষা চুক্তির সংবাদে খুব হিসেবি জবাব দিয়েছে ভারত। তারা জানিয়েছে, দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের একটি অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ককে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হলো।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, সৌদি আরব ও পাকিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরিত কৌশলগত প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে আমরা অবগত। সরকার জানত যে, দীর্ঘদিনের একটি সম্পর্ককে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় ছিল। আমরা জাতীয় নিরাপত্তা, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও বৈশ্বিক পরিস্থিতির ওপর এর প্রভাব পর্যালোচনা করব। ভারত সরকার জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষায় এবং সবক্ষেত্রে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

চুক্তিটি এমন সময় স্বাক্ষরিত হলো, যখন কাশ্মীরে সন্ত্রাসী হামলা থেকে ভারত-পাকিস্তানের ক্ষণস্থায়ী যুদ্ধকে ঘিরে দুদেশের সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে।

চলতি বছরের এপ্রিলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রিয়াদ সফরকালে কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে সন্ত্রাসী হামলা হয়। সে সময় হামলার কঠোর নিন্দা করেছিল সৌদি আরব। তখন প্রকাশিত এক যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, সন্ত্রাসবাদ কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে, সন্ত্রাসী অবকাঠামো ভেঙে ফেলতে ও অপরাধীদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনতে উভয় পক্ষই সব রাষ্ট্রের কাছে আহ্বান জানায়।

এদিকে, মোদির আমলে নয়াদিল্লি ও রিয়াদের সম্পর্ক ক্রমাগত উন্নত হয়েছে। বর্তমানে সৌদি আরবের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার হচ্ছে ভারত।

মোদি এখন পর্যন্ত তিনবার সৌদি আরব সফর করেছেন। ২০১৬ সালে তাকে সৌদি আরবের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার ‘কিং আবদুল আজিজ স্যাশ’ প্রদান করা হয়।

তথ্যসূত্র: এনডিটিভি

/এসকে/
বিষয়:
ভারতসৌদি আরবশাহবাজ শরিফবিশ্ব সংবাদমোহাম্মদ বিন সালমান
সম্পর্কিত
এয়ার ইন্ডিয়া দুর্ঘটনাবোয়িং ও হানিওয়েলের বিরুদ্ধে নিহতদের পরিবারের মামলা
মাদক পাচার ও উৎপাদনে যুক্তরাষ্ট্রের তালিকায় ভারত-পাকিস্তানসহ ২৩টি দেশ
ইরান সমর্থিত ৪ গোষ্ঠীকে সন্ত্রাসী ঘোষণা করলো যুক্তরাষ্ট্র
সর্বশেষ খবর
বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিতে বাকৃবি শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বাস
বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিতে বাকৃবি শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বাস
উৎসবমুখর-নিরাপদ পরিবেশে হবে দুর্গাপূজা: ডিএমপি কমিশনার
উৎসবমুখর-নিরাপদ পরিবেশে হবে দুর্গাপূজা: ডিএমপি কমিশনার
চাকসু নির্বাচনে শিবিরের প্যানেল ঘোষণা, জায়গা পেলো ৫ ছাত্রী
চাকসু নির্বাচনে শিবিরের প্যানেল ঘোষণা, জায়গা পেলো ৫ ছাত্রী
প্রবাসীরা ভোট দেবেন যেভাবে
পোস্টাল ভোট বিডিপ্রবাসীরা ভোট দেবেন যেভাবে
সর্বাধিক পঠিত
১০ টাকায় ইলিশ বিতরণ করতে এসে ‘মাফ চেয়ে’ এলাকা ছাড়লেন এমপি প্রার্থী
১০ টাকায় ইলিশ বিতরণ করতে এসে ‘মাফ চেয়ে’ এলাকা ছাড়লেন এমপি প্রার্থী
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
দিনাজপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যানসহ ১০ জন কারাগারে
দিনাজপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যানসহ ১০ জন কারাগারে
প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
জাতিসংঘ অধিবেশনপ্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
ডিপ্লোমা প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা কেন আন্দোলনে
ডিপ্লোমা প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা কেন আন্দোলনে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media