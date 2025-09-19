X
শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪ আশ্বিন ১৪৩২
সিরিয়ায় আইএস নেতাকে হত্যার দাবি ইরাকের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৫আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৭
ইরাকি বিশেষ বাহিনীর কয়েকজন সদস্য। ফাইল ছবি: রয়টার্স

সিরিয়ায় এক নিরাপত্তা অভিযান পরিচালনাকালে ইসলামিক স্টেটের (আইএস) এক শীর্ষনেতা নিহত হয়েছে। ইরাকের সন্ত্রাসবিরোধী বাহিনীর তরফ থেকে জানানো হয়, মার্কিন নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক জোটের সঙ্গে যৌথভাবে শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) ওই অভিযান পরিচালনা করা হয়। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

ইরাকের তরফ থেকে প্রকাশিত বিবৃতিতে দাবি করা হয়, নিহত ব্যক্তির নাম ওমর আবদুল কাদের বাসসাম ওরফে আবদুল রহমান আল-হালাবি। বহির্বিশ্বে আইএসের হামলা পরিচালনা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ইস্যু ওই নেতার ওপর ন্যস্ত ছিল।

ওই বিবৃতিতে আরও বলা হয়, আল-হালাবি একাধিক দেশে হামলার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এর মধ্যে একটি হলো লেবাননে অবস্থিত ইরানের দূতাবাসে বোমা হামলা রয়েছে। এছাড়া ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন হামলার পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। যদিও গোয়েন্দা বাহিনীর হস্তক্ষেপের কারণে সেসব পরিকল্পনা মাঠে মারা যায়।

মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড সম্প্রতি সিরিয়ায় আইএস নেতাদের লক্ষ্য করে একাধিক হামলা চালিয়েছে। মার্কিন কর্মকর্তারা সতর্ক করে বলেছেন, গত ডিসেম্বর সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের সরকার পতনের পর দেশটিতে পুনরায় শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করছে আইএস।

ইরাকবিশ্ব সংবাদআইএস
অনলাইন জুয়ার শাস্তি দুই বছরের কারাদণ্ড ও এক কোটি টাকা অর্থদণ্ড
সরকারি আবাসন পরিদফতরের দুই কর্মকর্তা সাময়িক বরখাস্ত
কাওরান বাজারের সিন্ডিকেট ভেঙে দিতে চাই: ক্যাব সভাপতি
আদালতের নির্দেশের পরও এমপিওভুক্তি নিয়ে মাদ্রাসা সুপারের টালবাহানা
১৯ পদের ১৮টিতে বিএনপি সমর্থিত ও একটিতে জামায়াত প্রার্থী জয়ী
সচিবালয়ে আবারও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিক্ষোভ
সরকারি পেনশন সুবিধায় আসছে ব্যাপক পরিবর্তন
জামায়াত নেতার অপসারণ চেয়ে ‘জুলাই যোদ্ধা’ পরিবারের আল্টিমেটাম 
নিউইয়র্কে উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর হামলার ঘটনায় কয়েকজন গ্রেফতার
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
