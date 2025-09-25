ভারতে প্রথমবারের মতো রেলভিত্তিক লঞ্চার থেকে ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা

নতুন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষায় সফল হয়ে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভিন্ন মাত্রা অর্জন করেছে ভারত। দেশটি প্রথমবারের মতো রেল ভিত্তিক ভ্রাম্যমাণ লঞ্চারের (উৎক্ষেপণ যন্ত্র) মাধ্যমে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে, যা প্রায় দুহাজার কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম।
দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) ঘোষণা করেন, রেলভিত্তিক মোবাইল লঞ্চার সিস্টেম থেকে মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ‘অগ্নি-প্রাইম’-এর সফল পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ সম্পন্ন হয়েছে। নতুন প্রজন্মের এই ক্ষেপণাস্ত্র সর্বোচ্চ দুহাজার কিলোমিটার দূরে আঘাত হানতে সক্ষম।
তিনি বলেন, এই প্রথমবার বিশেষভাবে নকশা করা রেলভিত্তিক মোবাইল লঞ্চার থেকে অগ্নি-প্রাইম ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করা হলো। লঞ্চারটি রেল নেটওয়ার্কে চলাচল করতে সক্ষম। ফলে কোনও ঘটনার প্রেক্ষাপটে দ্রুত অস্ত্র সরিয়ে নিয়ে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা সম্ভব।
রেলভিত্তিক মোবাইল লঞ্চার থেকে অগ্নি-প্রাইম উৎক্ষেপণ ভারতের প্রতিরক্ষা সক্ষমতাকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়েছে। এ ধরনের ‘ক্যানিস্টারাইজড লঞ্চ সিস্টেম’ কেবল হাতে গোনা কয়েকটি দেশেরই রয়েছে। ফলে ভারত এবার প্রতিরক্ষার সেই অভিজাত তালিকায় যুক্ত হলো।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেশের মানুষকে অভিনন্দন এবং ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও), স্ট্র্যাটেজিক ফোর্সেস কমান্ড (এসএফসি) ও সশস্ত্র বাহিনীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাজনাথ সিং।
তথ্যসূত্র: এনডিটিভি