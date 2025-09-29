ভিসার নিয়মে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত

সংযুক্ত আরব আমিরাতের পরিচয়, নাগরিকত্ব, শুল্ক ও বন্দর নিরাপত্তা বিভাগ (আইসিপি) নতুনভাবে চারটি ভিজিট ভিসা চালু করেছে। একই সঙ্গে বিদ্যমান একাধিক ভিসার মেয়াদ, শর্ত ও বিধি সংশোধন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিনোদন ও পর্যটন খাতে দক্ষ জনবল ও উদ্যোক্তা আকর্ষণের পাশাপাশি বৈশ্বিক উন্মুক্ততার লক্ষ্য জোরদার করতে চাইছে আমিরাত।
আইসিপি’র মহাপরিচালক মেজর জেনারেল সুহাইল সাঈদ আল খাইলি বলেন, এই সিদ্ধান্ত দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা, ভবিষ্যৎ পূর্বাভাস এবং সেবা-সংক্রান্ত গ্রাহক প্রতিক্রিয়া মূল্যায়নের ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, এ উদ্যোগ আমিরাতের অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য, প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করবে।
নতুন চার ধরনের ভিজিট ভিসা
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশেষজ্ঞ ভিসা: প্রযুক্তি খাতের কোনও প্রতিষ্ঠানের সুপারিশপত্রের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একক বা একাধিকবার প্রবেশাধিকারসহ এ ভিসা দেওয়া হবে।
বিনোদন ভিসা: বিদেশিরা সাময়িক সময়ের জন্য বিনোদনের উদ্দেশ্যে এ ভিসা পাবেন।
ইভেন্ট ভিসা: উৎসব, প্রদর্শনী, সম্মেলন, সেমিনারসহ সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ক্রীড়া, ধর্মীয় বা শিক্ষামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য এটি দেওয়া হবে। এজন্য সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র প্রয়োজন।
ক্রুজ শিপ ও প্লেজার বোট পর্যটন ভিসা: নির্দিষ্ট ট্যুরিস্ট ইটিনেরারি অনুযায়ী একাধিকবার প্রবেশের সুযোগ থাকবে।
বিদ্যমান ভিসায় সংশোধন
ট্রাক ড্রাইভার ভিসা: পণ্য পরিবহন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গ্যারান্টির ভিত্তিতে একক বা একাধিকবার প্রবেশের সুযোগ থাকবে। স্বাস্থ্যবিমা, ফি ও অর্থনৈতিক গ্যারান্টি বাধ্যতামূলক।
আত্মীয় ও বন্ধু ভিসা: প্রথম-ডিগ্রির আত্মীয় হলে আয় কমপক্ষে চার হাজার দিরহাম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় ডিগ্রির আত্মীয় হলে আট হাজার দিরহাম, বন্ধুকে ভিসা করাতে চাইলে আয় কমপক্ষে ১৫ হাজার দিরহাম হতে হবে।
ব্যবসা অনুসন্ধান ভিসা: আবেদনকারীকে আর্থিক সক্ষমতার প্রমাণ দেখাতে হবে অথবা বিদেশে একই খাতে ব্যবসায় যুক্ত থাকতে হবে।
মানবিক ভিত্তিক ভিসা
সময়কাল: এক বছরের জন্য ভিসা দেওয়া হবে, তবে যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অস্থিরতাপূর্ণ দেশের নাগরিকদের জন্য আইসিপি’র মহাপরিচালক প্রয়োজনে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।
আত্মীয় স্পনসরশিপ: আর্থিক সক্ষমতা ও আত্মীয়তার ডিগ্রি থেকে কিছু ক্ষেত্রে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে।
বিধবা ও তালাকপ্রাপ্ত নারী: নাগরিক স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের পর ছয় মাসের মধ্যে বসবাসের অনুমতি নেওয়া যাবে। সন্তান থাকলে অভিভাবকত্বের শর্ত মানতে হবে এবং আর্থিক সক্ষমতা ও আবাসনের প্রমাণ দেখাতে হবে।
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংযুক্ত তফসিলে ছয় ধরনের ভিসার মেয়াদ, বাড়ানোর সুযোগ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে, যা স্বচ্ছতা ও কার্যকরী সেবা নিশ্চিত করবে।
তথ্যসূত্র: গালফ নিউজ