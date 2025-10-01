X
বুধবার, ০১ অক্টোবর ২০২৫
১৬ আশ্বিন ১৪৩২
‘মোটা’ জেনারেলদের কটাক্ষ করলেন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৫৫আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৫৫
মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ। ছবি: রয়টার্স

মার্কিন সেনাবাহিনীতে ‘মোটা’ জেনারেল ও বৈচিত্র্যনীতির (বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ) কড়া সমালোচনা করে দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ বলেছেন, এসব কারণেই কয়েক দশক ধরে সেনাবাহিনী দুর্বল হয়ে পড়েছে। তিনি সবাইকে সতর্ক করে বলেন, তার অ্যাজেন্ডা অনুসরণ করতে না পারলে, সম্মান রক্ষার্থে কর্মকর্তাদের পদত্যাগ করাই শ্রেয়।

হেগসেথ বলেন, পেন্টাগনের করিডোরে মোটা জেনারেল ও অ্যাডমিরালদের উপস্থিতি সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। তিনি জানান, শারীরিক সক্ষমতার সব মানদণ্ড পুরুষদের জন্য নির্ধারিত হবে এবং শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, দাঁড়িওয়ালাদের আর কোনও স্থান নেই।

ভার্জিনিয়ার কোয়ান্টিকোতে মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সেনা কর্মকর্তাদের ওই সমাবেশে হেগসেথের সঙ্গে যোগ দেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। জেনারেল ও অ্যাডমিরালদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কয়েকটি মার্কিন শহরকে ‘সামরিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র’ হিসেবে ব্যবহার করার প্রস্তাব দেন ট্রাম্প।

এভাবে দেশের প্রতিরক্ষাবাহিনীর সব শীর্ষ কর্মকর্তাকে এক ছাদের নিচে এনে ভাষণ দেওয়ার ঘটনা অনেকটাই নজিরবিহীন। ফক্স নিউজের সাবেক বিশ্লেষক হেগসেথ এবং রিয়েলিটি টিভি তারকা থেকে রাজনীতিক হওয়া ট্রাম্পের এই সমাবেশটি হঠাৎ আয়োজিত হয়। সামরিক শীর্ষ কর্মকর্তাদের এক সপ্তাহ আগে আকস্মিক তলব করা হয়।

হেগসেথ বলেন, অদূরদর্শী ও বেপরোয়া রাজনৈতিক নেতৃত্ব ভুল দিকনির্দেশনা দিয়েছিল। আমরা ‘ওয়োক ডিপার্টমেন্ট’-এ পরিণত হয়েছিলাম। তবে আর নয়।
ভরা মজলিশে তিনি সরকারের সাম্প্রতিক কঠোর পদক্ষেপ, যেমন কয়েকটি শীর্ষ পদ থেকে ছাঁটাইয়ের পক্ষে যুক্তি দেন। অপসারিতদের মধ্যে ছিলেন মার্কিন সেনাবাহিনীর প্রধান, বর্ণে যিনি কৃষ্ণাঙ্গ এবং নৌবাহিনীর শীর্ষ অ্যাডমিরাল, লিঙ্গে যিনি নারী।

কোনও কারণ দর্শানো ছাড়া হেগসেথের দাবি, তারা ছিলেন একটি ভেঙে পড়া সংস্কৃতির প্রতীক।

কর্মকর্তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, আমার কথায় আপনাদের মনঃপূত না হলে, সম্মানজনক পথ হলো পদত্যাগ। তবে আমার বিশ্বাস, আপনাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠরা আজকের কথায় উল্টো অনুপ্রাণিত হবেন।

ডেমোক্র্যাটরা তার বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করে বলেছেন, এটি সেনাবাহিনীতে দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। সিনেটের সশস্ত্র বাহিনী কমিটির শীর্ষ ডেমোক্র্যাট জ্যাক রিড বলেন, এটি এমন সংকেত দেয় যে যোগ্যতা ও সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের চেয়ে দলীয় আনুগত্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

একইদিন সেখানে বক্তব্য রাখেন ট্রাম্প। হোয়াইট হাউজ থেকে রওনা হওয়ার আগে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাদের অপছন্দ হলে তিনি তাদের বরখাস্ত করবেন। এক ঘণ্টারও বেশি সময়ের বক্তৃতায় তিনি সেনাদের উদ্দেশে বলেন, যদি আমার কথা ভালো না লাগে, তবে বেরিয়ে যান। অবশ্য তাতে আপনার পদ ও ভবিষ্যৎ শেষ।

তিনি মার্কিন সেনাদের পারমাণবিক সক্ষমতা, ভেনেজুয়েলা, সংবাদমাধ্যম এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে লক্ষ্য করে বক্তব্য দেন।

বৈচিত্র্যনীতির সমালোচনা করে তিনি বলেন, সবকিছু মেধার ভিত্তিতে হবে। রাজনৈতিক কারণে কেউ আপনার জায়গা নেবে না।

কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমি আপনাদের সঙ্গে আছি, আপনাদের শতভাগ সমর্থন করি।

বক্তব্যের সময় সমবেত সামরিক কর্মকর্তাদের অনেকেই নীরব থাকেন, কেউ কেউ নোট নেন। মার্কিন সেনাবাহিনী ঐতিহ্যগতভাবে নির্দলীয় ও সংবিধাননিষ্ঠ। তাই প্রকাশ্যে রাজনৈতিক বক্তব্যে শীর্ষ কর্মকর্তাদের প্রতিক্রিয়া না জানানোই প্রচলিত।

ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়ার পর আট মাসে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। শীর্ষ কর্মকর্তাদের বরখাস্ত, সামরিক একাডেমি থেকে বই নিষিদ্ধ এবং ভেনিজুয়েলার মাদকবাহী নৌকা ধ্বংসে হামলা চালানো হয়েছে। সম্প্রতি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে রণ মন্ত্রণালয় করার নির্দেশে সই করেছেন ট্রাম্প, যা কংগ্রেস অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
ট্রাম্প গত সপ্তাহান্তে ওরেগনের পোর্টল্যান্ডে ন্যাশনাল গার্ড পাঠানোর ঘোষণা দেন। এর আগে লস অ্যাঞ্জেলেস ও শিকাগোতেও সেনা পাঠিয়েছিলেন তিনি।

বক্তৃতায় ট্রাম্প বলেন, আমি হেগসেথকে বলেছি, এসব বিপজ্জনক শহর আমাদের সামরিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র হতে পারে।

তথ্যসূত্র: রয়টার্স

