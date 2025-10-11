বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান জ্বরে আক্রান্ত। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) এক সাক্ষাৎপ্রার্থীর সঙ্গে মাস্ক পরা অবস্থায় দেখা গেছে তাকে। জ্বরসহ ঠান্ডাজনিত রোগে ভুগছেন তিনি। তবে এটি সাধারণ জ্বর না কোভিড, সেই অনিশ্চয়তায় আগাম সতর্কতা অবলম্বন করছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান।
এদিকে জানা গেছে, চলতি মাসের ২০ তারিখে ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে সপরিবারে লন্ডন ত্যাগ করার কথা ছিল তারেক রহমানের। এ জন্য ভিসা, টিকিট সংগ্রহসহ সব প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে এই পরিকল্পনা বাতিল করেছেন তিনি।
এছাড়া, নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে দেশে ফেরার প্রাথমিক পরিকল্পনা থাকলেও এখন দ্বিতীয় সপ্তাহে দেশে ফিরতে চান তিনি। নির্বাচনের আগে পুরো তিন মাস প্রচারণাকাজে অংশ নিতে চান। দেশে ফেরার পথে ওমরাহ করে ফিরবেন কিনা তা এখনও জানা যায়নি। তবে এখন দেশে ফেরার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে তারেক রহমানের।
লন্ডনে তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ একাধিক বিএনপির সদস্য শনিবার দুপুরে বাংলা ট্রিবিউনকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।