রাশিয়ায় হামলা চালাতে ইউক্রেনকে গোয়েন্দা তথ্য দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র: প্রতিবেদন

রাশিয়ার অর্থনীতিকে দুর্বল করে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে আলোচনার টেবিলে বসতে বাধ্য করতে আঁতাত করেছে ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্র। রাশিয়ার জ্বালানি স্থাপনায় দূরপাল্লার হামলা সফলভাবে চালাতে কিয়েভকে গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছে ওয়াশিংটন। দ্য ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের এক প্রতিবেদনে এ দাবি করা হয়।
প্রতিবেদনে বলা হয়, মার্কিন গোয়েন্দা তথ্য ব্যবহার করে রুশ ফ্রন্টলাইন থেকে অনেক দূরের লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। এসবের মধ্যে ছিল গুরুত্বপূর্ণ তেল শোধনাগারসহ জ্বালানি অবকাঠামো।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক কর্মকর্তার বক্তব্যের ভিত্তিতে ওই প্রতিবেদন তৈরির দাবি করেছে ফিন্যান্সিয়াল টাইমস।
এ প্রতিবেদনের সত্যতা জানতে হোয়াইট হাউজ, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির কার্যালয় এবং দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করেছিল ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স। তবে এ বিষয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে সবাই।
এছাড়া, রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকেও ওই প্রতিবেদনের বিষয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।
তবে মস্কো একাধিকবার অভিযোগ করে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো সদস্যরা নিয়মিত ইউক্রেনকে গোয়েন্দা তথ্য দিচ্ছে। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকোভ তো সরাসরি বলেই দিয়েছেন, ইউক্রেনের বাহিনীর কাছে তথ্য পৌঁছে দিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর পুরো অবকাঠামো ব্যবহার করা হচ্ছে, এটা এখন দিবালোকের মতো পরিষ্কার।
ফিন্যান্সিয়াল টাইমস বলেছে, হামলার গতিপথ, উচ্চতা, সময় ও কৌশল নির্ধারণে ইউক্রেনকে তথ্য দিয়েছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা। এর ফলে ইউক্রেনের একমুখী ড্রোনগুলো রুশ আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিতে পারছে।
এ অভিযান পরিকল্পনার প্রতিটি ধাপেই যুক্তরাষ্ট্র ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট তিন কর্মকর্তা। একজন জানান, ইউক্রেন নিজেই লক্ষ্য নির্ধারণ করে, এরপর ওয়াশিংটন ওই স্থাপনাগুলোর দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য দেয়।
চলতি মাসের শুরুতে দুজন মার্কিন কর্মকর্তা রয়টার্সকে বলেন, রাশিয়ার জ্বালানি অবকাঠামোতে হামলার উদ্দেশ্যে ইউক্রেনকে গোয়েন্দা তথ্যের সঙ্গে ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের বিষয়ও বিবেচনা করছে হোয়াইট হাউজ। তারা ন্যাটো মিত্রদেরও একই ধরনের সহায়তা দিতে আহ্বান জানিয়েছে।
জেলেনস্কি এক্সে শনিবার জানান, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনালাপে রুশ হামলা থেকে ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামো রক্ষার উপায় নিয়ে ইতিবাচক ও ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। তাদের মধ্যে আকাশ প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করার সুযোগ ও নতুন কিছু চুক্তি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলেও জানান তিনি।