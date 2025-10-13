X
সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
২৮ আশ্বিন ১৪৩২
কানাডায় মেইল চুরির অভিযোগে ৮ ভারতীয় বংশোদ্ভূত গ্রেফতার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩৫আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৩৫
কানাডায় ক্রেডিট কার্ড ও চেক চুরির অভিযোগ ভারতীয় বংশোদ্ভূত আটজনকে আটক করা হয়েছে। ডাকবাক্স থেকে চুরিতে জড়িত ওই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তিন শতাধিক মামলা দায়ের করেছে কর্তৃপক্ষ। তাদের কয়েকজনকে আবার ভারতে ফেরত পাঠানোর উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

কানাডার সংবাদমাধ্যম সিবিসিতে শুক্রবার (১০ অক্টোবর) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, চুরি এবং চৌর্যবৃত্তির মাধ্যমে সম্পদ আহরণের কারণে মিলিতভাবে তাদের বিরুদ্ধে ৩৪৪টি অভিযোগ দায়ের করা হয়। তাদের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত ক্রেডিট কার্ড ও চেকসহ সাড়ে চারশোর বেশি মেইল উদ্ধার করা হয়েছে, যার আর্থিক মূল্য প্রায় চার লাখ কানাডীয় ডলার।

আটক ব্যক্তিদের পরিচয় প্রকাশ করেছে কানাডার পুলিশ। তাদের নাম সুমনপ্রীত সিং, গুরদীপ চাটঠা, জাশানদীপ জাত্তানা, হারমান সিং, জাসানপ্রীত সিং, মানরূপ সিং, রাজবীর সিং এবং উপিন্দরজিৎ সিং। তাদের বয়স ২১ থেকে ২৯ বছরের মধ্যে।

একের পর এক মেইল চুরির অভিযোগে গত এপ্রিল মাসে এক যৌথ অভিযান শুরু করে হ্যালটন ও পীল অঞ্চলের পুলিশ। শুক্রবার পুলিশের তরফ থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, আমাদের তদন্তে আবাসিক মেইলবক্স টার্গেট করা চক্রটির পরিচয় প্রকাশ পায়। সার্চ ওয়ারেন্ট ইস্যু করে তাদের কাছ থেকে পরবর্তী সময়ে ৪৬৫টি মেইল উদ্ধার করা হয়। এগুলোর মধ্যে ছিল ২৫৫টি চেক, ১৮২টি ক্রেডিট কার্ড, ৩৫টি সরকারি আইডি এবং ২০টি গিফট কার্ড।

তথ্যসূত্র: এনডিটিভি

/এসকে/
ভারতকানাডাবিশ্ব সংবাদ
