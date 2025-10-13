X
সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
২৮ আশ্বিন ১৪৩২
ইসরায়েলি পার্লামেন্টে ট্রাম্পের ভাষণের সময় ফিলিস্তিনের স্বীকৃতি চেয়ে হট্টগোল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০০আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০১
আয়মান ওদেহ। ছবি: এক্স

ইসরায়েলি পার্লামেন্ট নেসেটে এক আইনপ্রণেতা ফিলিস্তিনের স্বীকৃতি চেয়ে প্ল্যাকার্ড তুলে ধরলে কিছুটা হট্টগোল দেখা দেয়। এতে কয়েক মুহূর্তের জন্য বক্তব্য বন্ধ রাখেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ট্রাম্পের বক্তব্য চলাকালে ওই আইনপ্রণেতা 'ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিন' লেখা একটা কাগজ তুলে ধরলে কিছুটা হুটোপুটি দেখা দেয়। পার্লামেন্ট স্পিকার আমির ওহানা ওই সদস্যের নাম উচ্চারণ করে বারবার শৃঙ্খলা বজায় রাখার আদেশ দিতে থাকেন। এরমধ্যে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নিরাপত্তায় নিয়োজিত সদস্যরা কাসসিফকে পার্লামেন্টের বাইরে নিয়ে যান।

প্রায় মিনিটখানেক চুপচাপ পুরো বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেন ট্রাম্প। গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তিকে কেন্দ্র করে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর আমন্ত্রণে দেশটির পার্লামেন্টে বক্তব্য রাখেন তিনি।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে ট্রাম্পের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন স্পিকার ওহানা। আইনপ্রণেতা কাসসিফকে নিয়ে যাওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে ট্রাম্প বলেন, খুবই দক্ষতার সঙ্গে সামাল দেওয়া হয়েছে। তার এই কথায় পার্লামেন্টে হাসির রোল পড়ে যায়।

পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ওই আইনপ্রণেতা নিজের অবস্থান পরিষ্কার করেন। আয়মান ওদেহ নামের ওই ব্যক্তি বলেন, সাধারণ একটা দাবি জানানোয় তারা আমাকে বের করে দিয়েছে। আমি কেবল ফিলিস্তিনের স্বীকৃতির দাবি জানিয়েছি, যা পুরো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাওয়া।

তিনি আরও বলেন, এখানে দুটো জাতি বাস করছে আর কেউই এ স্থান ছেড়ে যাচ্ছে না। তাই বাস্তবতা মেনে নিতেই হবে।

যুক্তরাষ্ট্রইসরায়েলবেনিয়ামিন নেতানিয়াহুডোনাল্ড ট্রাম্পবিশ্ব সংবাদইসরাইল ফিলিস্তিন যুদ্ধ
