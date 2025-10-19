X
রবিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫
৩ কার্তিক ১৪৩২
চুলের চেয়েও সরু রোবটিক হাত তৈরি করেছে চীন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১০:৫৯আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১০:৫৯
মানুষের চুলের চেয়েও সরু রোবটিক হাত তৈরি করেছেন চীনা গবেষকরা। মাত্র ৪০ মাইক্রোমিটার বেধের রোবটের আকার মানুষের হাতের মতো। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব এক্সট্রিম ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে এই গবেষণার বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়েছে।

রোবটিক হাতটি মেডিক্যাল খাতে ব্যবহার হবে। এটি দেহের কোষ ধরা, বহন করা এবং ছেড়ে দেওয়ার মত কাজ করতে সক্ষম।

মাইক্রো-রোবটটি তৈরি করেছেন চাইনিজ একাডেমি অব সায়েন্সেস–এর টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট অব ফিজিকস অ্যান্ড কেমিস্ট্রির গবেষকেরা। এ কাজে তারা ব্যবহার করেছেন ফেমটোসেকেন্ড লেজার ডাইরেক্ট রাইটিং প্রযুক্তি। এর মাধ্যমে একাধিক উপাদান ও মডিউল একত্রে বসানো সম্ভব হয়েছে।

রোবটটির দুটি বিশেষ অংশ রয়েছে—পিএইচ-সংবেদনশীল ‘হাত’, যা অ্যাসিড বা ক্ষারীয় অবস্থায় খুলে বা বন্ধ হয়। আছে চৌম্বক প্রতিক্রিয়াশীল ‘পরিবহন মডিউল’, যা চৌম্বক ক্ষেত্রের নির্দেশে সহজেই দিক পরিবর্তন করতে পারে।

অ্যাসিডিক পরিবেশে রোবটের ‘হাত’ বন্ধ হয়ে কোষ বা কণা ধরে ফেলে, আর ক্ষারীয় অবস্থায় ওই বাহু খুলে কণাটি ছেড়ে দিতে পারে।

গবেষকেরা বলছেন, ভবিষ্যতে এই ক্ষুদে রোবট ব্যবহার করা যাবে শরীরের নির্দিষ্ট অংশে ওষুধ সরবরাহ, কোষ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ পরিশোধনের মতো কাজে।

তথ্যসূত্র: সিএমজি

/এএ/এসকে/
