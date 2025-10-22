স্বর্ণের দাম ওঠানামায় বাজারে অস্থিরতা, ইয়েনের বিপরীতে দুর্বল হয়েছে ডলার

এশিয়ার আর্থিক বাজারে বুধবার (২২ অক্টোবর) মার্কিন ডলারের অবস্থান কিছুটা দুর্বল হয়েছে। এক সপ্তাহ ধরে জাপানি ইয়েনের বিপরীতে সর্বোচ্চ অবস্থান ধরে রাখার পরে কিছুটা পতন দেখা যায়। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
এদিকে, চলতি বছর, বিশেষত বিগত কয়েকদিন হু হু করে বেড়েছে স্বর্ণের দাম। প্রায় অর্ধশতাব্দীর মধ্যে স্বর্ণের দামে এতটা বৃদ্ধি দেখা যায়নি। তবে সর্বশেষ ২ দশমিক ৯ শতাংশ পর্যন্ত কমে স্বর্ণের দাম আউন্সপ্রতি চার হাজার ৩ দশমিক ৩৯ ডলারে নেমে আসে।
অকল্যান্ডের ইলেক্টাস ফাইন্যান্সিয়ালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অ্যালেক্স হিল বলেন, যা চূড়ায় যায়, তা একসময় নামবেই। স্বর্ণের বাজারে দ্রুত উত্থান হয়েছিল, তাই কিছুটা স্বস্তি আসা স্বাভাবিক।
এদিকে, জাপানের সেপ্টেম্বর মাসের রফতানি পাঁচ মাস পর প্রথমবারের মতো বৃদ্ধির পর, ইয়েনের বিপরীতে মার্কিন ডলার শূন্য দশমিক ২ শতাংশ কমে ১৫১ দশমিক ৬৭ হয়েছে। অন্যদিকে, চলতি মাসে ইয়েনের মান ডলারের বিপরীতে আড়াই শতাংশ কমেছে— যা জুলাইয়ের পর সবচেয়ে বড় মাসিক পতন। নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির জয়, সম্প্রসারণমূলক রাজস্বনীতি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে সম্ভাব্য টানাপড়েনে প্রভাবিত হয়েছে দেশটির বিনিয়োগকারীরা।
সিডনির আইজি মার্কেট বিশ্লেষক টনি সাইকামোর বলেন, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সব জায়গায় অস্থিরতা বেড়েছে— ক্রিপ্টোকারেন্সি, মার্কিন আঞ্চলিক ব্যাংক এবং এখন স্বর্ণ, তবে ডলার তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল রয়েছে।
ডলার সূচক তিন দিন টানা বৃদ্ধির পর শূন্য দশমিক এক শতাংশ কমে ৯৮ দশমিক ৮৮৮-এ স্থির হয়।
রয়টার্স জরিপে অর্থনীতিবিদরা ধারণা করছেন, ফেডারেল রিজার্ভ আগামী সপ্তাহে এবং ডিসেম্বর মাসে পরপর দু’বার মূল সুদের হার শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশ পয়েন্ট কমাবে। সিএমই গ্রুপের ফেডওয়াচ টুল অনুযায়ী, ফেডের ২৯ অক্টোবরের বৈঠকে সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা বর্তমানে ৯৮ দশমিক ৯ শতাংশ, যা আগের দিন ছিল ৯৯ দশমিক ৪ শতাংশ।
এদিকে, ইউরোর মান শূন্য দশমিক ১ শতাংশ বেড়ে ডলারপ্রতি এক দশমিক ১৬০৬ ডলারে লেনদেন হচ্ছিল। পাউন্ডের দর ডলারপ্রতি ১ দশমিক ৩৩৬৮ ডলারে অপরিবর্তিন ছিল। অস্ট্রেলীয় ডলার শূন্য দশমিক ৬৪৯১ ডলার ও নিউজিল্যান্ডের কিউই ডলার শূন্য দশমিক ৫৭৪৫ ডলারে স্থির ছিল।