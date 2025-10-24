ট্রাম্পের বলরুম নির্মাণে আরও দাতা খুঁজছে হোয়াইট হাউজ

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আলোচিত বলরুম নির্মাণের জন্য আরও অনুদানকারীর সন্ধান করছে হোয়াইট হাউজ। প্রায় ৩০ কোটি ডলার অর্থমূল্যের এই প্রকল্প সম্পন্ন করতে প্রেসিডেন্টের কার্যালয় থেকে একাধিক কোম্পানি ও ধনকুবের ব্যক্তিদের তালিকা প্রকাশ করেছে। তাদের পক্ষ থেকে অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেলেও সঠিক অংকটা জানা যায়নি।
হোয়াইট হাউজের এক কর্মকর্তার বরাতে জানা গেছে, গত সপ্তাহ পর্যন্ত প্রায় ২০ কোটি ডলার অনুদানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার ট্রাম্প বলেন, তিনি নিজেও কয়েক মিলিয়ন ডলার দেবেন।
হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে, অ্যামাজন, অ্যাপল, মেটা প্ল্যাটফর্মস, মাইক্রোসফট ও গুগলসহ একাধিক বহুজাতিক কর্পোরেশন, ক্যামেরন ও টাইলার উইঙ্কলভসের মতো ধনী উদ্যোক্তারা অর্থ দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন বলে হোয়াইট হাউস জানিয়েছে।
গত সপ্তাহে ট্রাম্প হোয়াইট হাউজের ইস্ট রুমে প্রায় তিন ডজন বড় দাতা ও কর্পোরেট নেতার সঙ্গে এক নৈশভোজে প্রকল্পের অগ্রগতি তুলে ধরেন। তিনি তাদের উদ্দেশে বলেন, আজ এখানে কিংবদন্তিদের সমাবেশ হয়েছে।
৯০ হাজার বর্গফুটের এই প্রকল্পের খরচ শুরুতে আনুমানিক ২০ কোটি ডলার থেকে বেড়ে এখন ৩০ কোটি ডলারে পৌঁছেছে। এর জন্য হোয়াইট হাউজের ইস্ট উইং সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলা হচ্ছে। সেখানে ফার্স্ট লেডি ও অন্যান্য কর্মীদের অফিস ছিল।
এদিকে, ঐতিহাসিক ভবনের একটি অংশ ভেঙে ফেলায় ডেমোক্র্যাট ও ইতিহাসবিদদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।
সমালোচকদের অভিযোগ, প্রকল্পটি কোনও সঠিক পর্যালোচনা ছাড়াই অনুমোদন পেয়েছে। তবে হোয়াইট হাউজ দাবি করেছে, পুরো প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ছিল। হোয়াইট হাউজের মুখপাত্র ক্যারোলিন লিয়াভিট বলেন, প্রেসিডেন্ট সবকিছু অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে করেছেন। বড় নির্মাণ প্রকল্পে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরিবর্তন হয়। আমরা সেগুলো সম্পর্কে সবাইকে জানাবো।