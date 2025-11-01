যুক্তরাষ্ট্রে শাটডাউনের মধ্যেও খাদ্য সহায়তা দিতে আদালতের নির্দেশ

যুক্তরাষ্ট্রে শাটডাউনের অজুহাতে স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা স্থগিত করা যাবে না বলে রায় দিয়েছে আদালত। ফলে চার কোটির বেশি মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির (সাপ্লিমেন্টাল নিউট্রিশান অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম বা স্ন্যাপ) জরুরি তহবিল থেকে অর্থ প্রদান করবে ট্রাম্প প্রশাসন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।
রোড আইল্যান্ড ও ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের বিচারকেরা শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) প্রায় একই সময়ে ওই রায় দেন। স্ন্যাপের সুবিধাভোগীরা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা পান, যা দিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য ক্রয় করতে পারেন। চার সদস্যের একটি পরিবারের জন্য প্রতি মাসে গড়ে এই সহায়তার পরিমাণ প্রায় ৭১৫ ডলার।
তবে মার্কিন কৃষি বিভাগ চলতি সপ্তাহে জানায়, তহবিল শেষ হয়ে যাওয়ায় নভেম্বর মাসে তারা খাদ্য সহায়তা বিতরণ করতে পারবে না।
১ অক্টোবর থেকে সরকারি কার্যক্রম বন্ধ থাকায় ফেডারেল অর্থায়ন হচ্ছে না। কিছু অঙ্গরাজ্য ঘাটতি পূরণে নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থ প্রদানের আশ্বাস দিয়েছে, তবে সেগুলো আর ফেরত দেওয়া হবে না বলে সতর্ক করেছে ফেডারেল সরকার।
এ অবস্থায় ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিয়েছে অর্ধেক অঙ্গরাজ্য। স্ন্যাপের জন্য জরুরি তহবিল থেকে প্রায় ছয়শ কোটি ডলার ব্যবহারের দাবি জানিয়েছে তারা।
ম্যাসাচুসেটসের বিচারক ইন্দিরা তালওয়ানি বলেন, স্ন্যাপের অর্থায়ন বন্ধ করা আইনসংগত নয়। কংগ্রেস স্পষ্টভাবে এর জন্য জরুরি তহবিল ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। তিনি প্রশাসনের কাছে আংশিক বা পূর্ণ সহায়তার পদ্ধতি জানতে চেয়েছেন। জবাব দেওয়ার জন্য সময় বেঁধে দিয়েছেন সোমবার পর্যন্ত।
রোড আইল্যান্ডের মামলায় বিচারক জন ম্যাককনেল বলেন, খাদ্য সহায়তা বন্ধ হলে বহু মানুষ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বে, যা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হবে।
তবে জরুরি তহবিলের অর্থে সংকট মিটবে না বলে দাবি করেছে মার্কিন কৃষি বিভাগ। কারণ স্ন্যাপের জন্য মাসে অন্তত সাড়ে আটশ থেকে নয়শ কোটি ডলার প্রয়োজন হয়। আর কৃষিমন্ত্রী ব্রুক রলিন্স বলেছেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো জরুরি পরিস্থিতিতেই কেবল ওই তহবিল ব্যবহৃত হয়। তবে আদালত নির্দেশ দিলে সরকার সব বিকল্প বিবেচনা করবে।
সেন্টার অন বাজেট অ্যান্ড পলিসি প্রাইওরিটিজ জানিয়েছে, জরুরি তহবিলের অর্থ দিয়ে মাসে সর্বোচ্চ ৬০ শতাংশ সুবিধাভোগীকে সহায়তা দেওয়া সম্ভব।
হোয়াইট হাউজ ও কৃষি বিভাগ এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি।
রোড আইল্যান্ডে মামলার বাদী সংগঠনগুলো এক বিবৃতিতে জানায়, এই রায় লাখ লাখ পরিবার, প্রবীণ ও সাবেক সেনা সদস্যদের জন্য আশার আলো। এটি প্রমাণ করে, কোনও প্রশাসন ক্ষুধাকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে না।
রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের মতবিরোধে শাটডাউন দ্বিতীয় মাসে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। সমাধানের কোনও লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে না।