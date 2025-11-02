সিরিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র সফরে যেতে পারেন শারা

চলতি মাসে রাষ্ট্রীয় সফরে ওয়াশিংটন যেতে পারেন সিরিয়ার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল শারা। শেষ পর্যন্ত কোনও বিঘ্ন না ঘটলে, এটি হতে যাচ্ছে কোনও সিরীয় রাষ্ট্রপ্রধানের প্রথম আনুষ্ঠানিক যুক্তরাষ্ট্র সফর। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
শারার সম্ভাব্য সফরের কথা শনিবার (১ নভেম্বর) জানিয়েছেন সিরিয়ার জন্য বিশেষ মার্কিন প্রতিনিধি টম ব্যারাক। হোয়াইট হাউজের এক কর্মকর্তা জানান, আগামী ১০ নভেম্বর নাগাদ ওই সফর অনুষ্ঠিত হতে পারে।
এক সিরীয় কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আগামী দুসপ্তাহের মধ্যে সফরটি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঐতিহাসিক তালিকা ঘেঁটে জানা যায়, সিরিয়ার কোনও রাষ্ট্রপ্রধান এর আগে ওয়াশিংটনে আনুষ্ঠানিক সফর করেননি।
গত বছরের ডিসেম্বরে আসাদ সরকারের পতনের পর সিরিয়ার ক্ষমতা দখল করে শারার নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী গোষ্ঠী। এরপর থেকে বিভিন্ন দেশ সফর করে আসছেন অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট। আসাদ সরকারের আমলে দামেস্কের সঙ্গে ভেঙে যাওয়া সম্পর্ক জোড়া দিতে বিশ্বের কাছে নিজেদের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন তিনি।
গত সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সিরিয়ার পক্ষ থেকে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন আহমেদ আল শারা।
সম্ভাব্য সফরে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসবিরোধী জোটে সিরিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করবে ওয়াশিংটন। ২০১৪ সাল থেকে সন্ত্রাসীগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট বা আইএসের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে মার্কিন সমর্থিত ওই জোট। ২০১৪ থেকে ২০১৭ সাল সময়ে সিরিয়া এবং ইরাকের প্রায় এক তৃতীয়াংশ নিয়ন্ত্রণ করেছিল আইএস।
ব্যারাক বলেছেন, আমরা সবাইকে এই জোটের সঙ্গী করতে চাই।
২০১৯ সালে মার্কিন জোটে সিরিয়া থেকে আইএসের শেষ ঘাঁটিও নিশ্চিহ্ন করে। তবে আসাদের পতনের পর থেকে গোষ্ঠীটি আবার সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছে বলে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।
অবশ্য, আইএস বিরোধী জোটে শারার অংশগ্রহণের সম্ভাবনা ভিন্ন আরেকটা আলোচনার জন্ম দেবে। শারা নিজেই একসময় ওসামা বিন লাদেনের গড়া আরেক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আল কায়েদার সিরীয় অংশে যুক্ত ছিলেন। পরে, আল কায়েদা থেকে তার আসাদ বিরোধী অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং আইএসের সঙ্গে একাধিকবার সংঘাতে জড়ায়।
শারা যদিও একাধিকবার নিজের অতীত মতাদর্শ থেকে সরে আসার দাবি করেছেন, অনেক বিশ্লেষক সেই বক্তব্যে আশ্বস্ত বোধ করেননি।
আহমেদ আল শারা ক্ষমতা দখলের পর থেকে দেশটির ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর দমন পীড়নের অভিযোগ পাওয়া গেছে।