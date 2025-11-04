X
বুধবার, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
১৯ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আবারও রেকর্ড ৩৫ দিনে গড়ালো মার্কিন শাটডাউন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৪ নভেম্বর ২০২৫, ২৩:৪০আপডেট : ০৪ নভেম্বর ২০২৫, ২৩:৪০
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

মার্কিন সরকারে অচলাবস্থা (শাটডাউন) আবারও রেকর্ডসংখ্যক দিন অতিক্রম করেছে। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দেশটির ইতিহাসে দীর্ঘতম শাটডাউনের ৩৫তম দিন পূরণ হলো। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদেও ঠিক ৩৫ দিন পর্যন্ত অচল ছিল সরকার। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

প্রতিদিনই এর প্রভাব বাড়ছে। দরিদ্রদের খাদ্য সহায়তা বন্ধ হয়ে গেছে, বিমানবন্দর থেকে সামরিক বাহিনী পর্যন্ত ফেডারেল কর্মচারীরা বেতন পাচ্ছেন না, আর সরকারি অর্থনৈতিক তথ্যপ্রবাহ বন্ধ থাকায় অর্থনীতি কার্যত অন্ধভাবে চলছে।

শাটডাউনের প্রভাবে পরিস্থিতি দিনকে দিন আরও খারাপ হচ্ছে। সরকারি খাদ্য সহায়তা হয় হ্রাস বা পাচ্ছেনই না দরিদ্র মার্কিনিরা। আর বিমানবন্দরের সাধারণ কর্মী থেকে শুরু করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, এমনকি সামরিক বাহিনীর সদস্যরা পর্যন্ত, সরকারের বহু স্তরের কর্মীরা বেতন ছাড়াই ভূতের বেগার খেটে মরছেন। সরকারি কার্যালয়ে স্বল্পমেয়াদি চুক্তিভিত্তিক অনেক কর্মী বেতন না পেয়ে ইতোমধ্যে বিকল্প কাজে সন্ধানে নেমেছেন। ফলে বিভিন্ন সরকারি কাজে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটছে, যেমন ফ্লাইটের সংখ্যা কমিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ।

মার্কিন সিনেট ইতোমধ্যে প্রতিনিধি পরিষদে পাশ হওয়া অন্তর্বর্তী বাজেট বিলের বিরুদ্ধে এক ডজনেরও বেশি ভোট দিয়েছে। ৫৩ জন সিনেটর নিয়ে রিপাবলিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও, বেশিরভাগ বিল পাশের জন্য অন্তত সাতজন ডেমোক্র্যাটের সমর্থন প্রয়োজন।

প্রস্তাবিত বাজেটে স্বাস্থ্যবিমা ভর্তুকি হ্রাসের শর্তে ভোট দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন ডেমোক্র্যাটরা।

সিনেটের রিপাবলিকান নেতা জন থুন অভিযোগ করেন, ডেমোক্র্যাটদের শাটডাউনে ভুক্তভোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। প্রশ্ন হলো, তারা কতদিন এভাবে চলবে? এক, দুই নাকি তিন মাস?

অন্যদিকে, ডেমোক্র্যাট নেতা চাক শুমার মন্তব্য করেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যখন হোয়াইট হাউজের বাথরুম সংস্কার নিয়ে বড়াই করছেন, তখন সাধারণ মার্কিনিরা আগামী বছরের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে চিন্তায় অস্থির হয়ে আছেন।

এদিকে, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সিনেটের কয়েকজন জানিয়েছেন, দুই দলের মধ্যে গোপন আলোচনায় সামান্য অগ্রগতি হতে পারে।

১৯৮১ সালের পর এটি যুক্তরাষ্ট্রের ১৫তম শাটডাউন। তবে এর সময়কাল ও চরিত্র আগের ঘটনাগুলোর থেকে ভিন্ন। সাধারণত রিপাবলিকানদের কারণেই আগের শাটডাউনগুলো ঘটেছে। এবার ডেমোক্র্যাটদের চাপে কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদ ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যত বন্ধ।

/এসকে/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্রডোনাল্ড ট্রাম্পবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
মারা গেছেন ইরাক যুদ্ধের অন্যতম নীলনকশাকারী ডিক চেনি
চালু হচ্ছে বিশ্বের প্রথম উড়ন্ত গাড়ি নির্মাণ কারখানা
ফিলিপাইনে টাইফুন কালমেগির তাণ্ডবে ৪০ জনের প্রাণহানি
সর্বশেষ খবর
নির্বাচনি ট্রেনে এনসিপি, দেড়শ' আসনে প্রার্থী চূড়ান্ত
নির্বাচনি ট্রেনে এনসিপি, দেড়শ' আসনে প্রার্থী চূড়ান্ত
আরব বিশ্বের সাম্প্রতিক গল্প
আরব বিশ্বের সাম্প্রতিক গল্প
গ্রেফতার যুবলীগ নেতাকে পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেন স্বজন ও সমর্থকরা
গ্রেফতার যুবলীগ নেতাকে পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেন স্বজন ও সমর্থকরা
৫ দল নিয়ে ১৯ ডিসেম্বর শুরু হবে বিপিএল 
৫ দল নিয়ে ১৯ ডিসেম্বর শুরু হবে বিপিএল 
সর্বাধিক পঠিত
ফজলুর রহমানকে মনোনয়ন দেওয়ায় আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ
ফজলুর রহমানকে মনোনয়ন দেওয়ায় আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ
স্টেশন থেকে ছেড়ে যাওয়া ট্রেনটি আবার ফিরলো ‘বড় কর্মকর্তার’ জন্য
স্টেশন থেকে ছেড়ে যাওয়া ট্রেনটি আবার ফিরলো ‘বড় কর্মকর্তার’ জন্য
কোনও ছাড় দেবো না, আমি ভোট করবো: বিএনপির মনোনয়ন বঞ্চিত নিজান
কোনও ছাড় দেবো না, আমি ভোট করবো: বিএনপির মনোনয়ন বঞ্চিত নিজান
চট্টগ্রামে বিএনপির চার নেতা বহিষ্কার
চট্টগ্রামে বিএনপির চার নেতা বহিষ্কার
এক আসনে ঝুলে আছে বিএনপির ৪ নেতার ভাগ্য, অন্য দলগুলো নির্ভার
এক আসনে ঝুলে আছে বিএনপির ৪ নেতার ভাগ্য, অন্য দলগুলো নির্ভার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media