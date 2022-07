ব্রিনের স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুললেন ইলন মাস্ক

গুগলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও ধনকুবের সের্গেই ব্রিনের স্ত্রী নিকোল শ্যানাহানের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন টেসলা প্রধান ইলন মাস্ক। রবিবার প্রতিবেদনটি প্রকাশের পর টুইটারে নিজের প্রতিক্রিয়া জানান তিনি।

ইলন মাস্ক লিখেছেন, এটি একেবারে বাজে কথা। সের্গেই ও আমি বন্ধু এবং গত রাতেও আমরা একসঙ্গে পার্টি করেছি! তিন বছরে মাত্র দুইবার নিকোলের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। উভয়ক্ষেত্রেই আশেপাশে অনেক মানুষ ছিলেন। রোমান্টিক কিছুই ছিল না।

বেশ কয়েক বছর ধরে ইলন মাস্ক ও সের্গেই ব্রিনের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। সিলিকন ভ্যালিতে পরিদর্শনের সময় প্রায়ই ব্রিনের বাড়িতে থাকতেন মাস্ক। এছাড়া ব্রিন একবার বলেছিলেন, মৃত্যুর পর নিজের সম্পদ দাতব্যে দানের বদলে তিনি বরং তা মাস্ককে দিয়ে যেতে চান।

রবিবার মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, ইলন মাস্ক ও সের্গেই ব্রিনের মধ্যকার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের অবসান ঘটেছে। ব্রিন অভিযোগ করেছেন, তার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন মাস্ক। আর এর জেরেই ওই যুগলের দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্রের বরাতে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, গত ডিসেম্বরে ব্রিনের স্ত্রী নিকোল শ্যানাহান ও ইলন মাস্ক মিয়ামির আর্ট বেসিল ফেস্টিভ্যালে সম্পর্কে জড়ান। ওই সময়ে শ্যানাহান ও সের্গেই ব্রিন আলাদা হলেও একই বাড়িতে থাকছিলেন। একই সময়ে ইলন মাস্ক সঙ্গীতশিল্পী গ্রিমসের সঙ্গে কেবলই সম্পর্ক ভেঙেছিলেন।

মার্কিন জার্নালটি জানিয়েছে, ইলন মাস্ক ও নিকোল শ্যানাহানের সম্পর্ক ছিল সংক্ষিপ্ত সময়ের। কয়েক সপ্তাহ এই সম্পর্কের পর সের্গেই ব্রিনের সঙ্গে অসংলগ্ন মতপার্থক্যের কথা উল্লেখ করে দাম্পত্যের অবসান ঘটাতে বিচ্ছেদের আবেদন করেন শ্যানাহান।

