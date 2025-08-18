X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
পুরো বিশ্বের নজর ওয়াশিংটনে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩৬আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩৬
হোয়াইট হাউজে ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফাইল ছবি

ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউজে এক দিনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ইউক্রেনের ভবিষ্যৎ এবং ইউরোপের নিরাপত্তা পুনর্গঠনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বৈঠক করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে। পরে ট্রাম্প ইউরোপীয় ও ন্যাটো নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করবেন। শুক্রবার আলাস্কায় যুক্তরাষ্ট্র–রাশিয়া শীর্ষ বৈঠকে বড় কোনও অগ্রগতি না হলেও এবার কিয়েভ ও ইউরোপের নেতারা সরাসরি আলোচনায় যুক্ত হচ্ছেন।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ, জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্ৎসসহ একাধিক নেতা জেলেনস্কির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ওয়াশিংটনে। তাদের লক্ষ্য ট্রাম্পকে বোঝানো যে, ইউক্রেনকে বাদ দিয়ে কোনও শান্তিচুক্তি সম্ভব নয় এবং তা অবশ্যই দৃঢ় নিরাপত্তা নিশ্চয়তার ভিত্তিতে হতে হবে।

জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়োহান ওয়াদেফুল বলেছেন, যদি বলি এখন পুরো বিশ্বের চোখ ওয়াশিংটনের দিকে তাহলে খুব একটা বাড়িয়ে বলা হবে না।

ট্রাম্পের সঙ্গে পুতিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে ইউরোপীয় নেতাদের আশঙ্কা আছে। তাই তারা ঐক্যবদ্ধ অবস্থান তুলে ধরে কিয়েভকে কোনোভাবে বিপদে না ফেলার সংকল্প নিয়েছেন। ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মনে করা ন্যাটো মহাসচিব মার্ক রুত্তেও বৈঠকে থাকবেন। তাকে মাঝে মাঝে বলা হয় ‘ট্রাম্প হুইসপারার’।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর প্রতি অনীহা দেখালেও স্টারমার ও রুত্তের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো। আগামী মাসে যুক্তরাজ্যে ট্রাম্পের রাষ্ট্রীয় সফরের কথা রয়েছে, যা এই আলোচনাকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করছে।

শান্তিচুক্তির মূল প্রশ্ন হচ্ছে, ইউক্রেন কি ভূমি ছাড়তে রাজি হবে? রাশিয়া ডনেস্ক অঞ্চলের প্রায় ৮৫ শতাংশ দখলে রেখেছে, ক্রিমিয়া ফেরত দেওয়ার কোনও পরিকল্পনাও নেই মস্কোর। অন্যদিকে ইউক্রেনের সংবিধান ভূমি ছাড়তে নিষেধ করে।

তবে ইউরোপীয় কূটনীতিক কায়া কাল্লাস যেমন বলেছিলেন, ইউক্রেনের বিজয় শুধু দখলকৃত ভূমি ফেরানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নাও হতে পারে। যদি তারা ন্যাটোর অনুচ্ছেদ–৫ ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা পায়, যা ভবিষ্যতে রাশিয়ার হামলা প্রতিরোধ করবে। তবে সেটিই স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকার এক ধরনের বিজয় হবে।

এখন যে প্রস্তাব আলোচনায় রয়েছে, তার কাঠামো দাঁড়াচ্ছে কিছু ভূমি ছাড়ের বিনিময়ে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা। তবে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে হাজারো প্রাণের বিনিময়ে রক্ষিত ভূমি ছেড়ে দেওয়া কি ইউক্রেনের পক্ষে সম্ভব? আর যদি ডনেস্কের বাকি অংশও হারায়, তবে কি কিয়েভের দিকে পথ খুলে যাবে না?

স্টারমারের নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন অব দ্য উইলিং শুরুতে সেনা মোতায়েনের কথা বললেও এখন বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে আকাশ–সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও ইউক্রেনের সেনাবাহিনী পুনর্গঠনে। কিন্তু সামরিক বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলছেন যে, যুদ্ধ থেমে গেলেও পুতিন কয়েক বছরের মধ্যে সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করে আবারও হামলার প্রস্তুতি নিতে পারেন।

তখন প্রতিরোধে প্রথম গুলি ছুড়তে হবে ইউরোপীয় ট্যাইফুন বা মার্কিন এফ–৩৫ যুদ্ধবিমানকে, এমন বাস্তবতার মধ্যেই গড়ে উঠছে ইউক্রেনের ভবিষ্যতের নতুন সমীকরণ।

সূত্র: বিবিসি

বিষয়:
রাশিয়াভ্লাদিমির পুতিনইউক্রেনইউরোপীয় ইউনিয়নডোনাল্ড ট্রাম্পন্যাটোরাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধভলোদিমির জেলেনস্কিবিশ্ব সংবাদ
