আফগানিস্তানে ম্যানিকুইন শিরশ্ছেদের ভিডিও ভাইরাল

আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে দোকান মালিকদের ম্যানিকুইনের শিরশ্ছেদ করার নির্দেশ দিয়েছে তালেবান। এমন নির্দেশের পর প্লাস্টিকের ম্যানিকুইনের শিরশ্ছেদ করার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এখবর জানিয়েছে।

আগস্টে ক্ষমতায় ফেরার পর থেকে আফগানিস্তানে তালেবান কঠোর ইসলামি আইন জারি করে চলেছে। এসব আইনের ফলে অনেক অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। বিশেষ করে নারী ও মেয়েরা এসব আইনের ভুক্তভোগী হচ্ছে।

হেরাত শহরের পূণ্যের প্রচার ও পাপ দমন মন্ত্রণালয়ের প্রধান আজিজ রহমান বলেন, দোকান মালিকদের ম্যানিকুইনের গলা কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছি আমরা। কারণ এটি ইসলামি শরিয়াহ আইনবিরোধী।

তালেবানের নির্দেশের পর প্রথম দিকে অনেক দোকান মালিক ম্যানিকুইনের মাথা প্লাস্টিকের ব্যাগ বা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে শুরু করেন। এই বিষয়ে আজিজ রহমান বলেন, তারা যদি ম্যানিকুইনের মাথা ও পুরোটা ঢেকে রাখে তবু ফেরেশতা তাদের দোকান বা বাড়িতে প্রবেশ করবেন না এবং আশীর্বাদ দেবেন না।

অবশ্য জাতীয় পর্যায়ে ম্যানিকুইন বা ভাস্কর্য নিয়ে এখনও কোনও নীতি ঘোষণা করেনি তালেবান। তাদের ইসলামিক আইনের কঠোর ব্যাখ্যা অনুসারে, মানুষের অবয়ব ইসলামে হারাম। ১৯৯০ দশকে প্রথম শাসনামলে বুদ্ধ মূর্তি বিস্ফোরণ দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়ার কারণে বৈশ্বিক সমালোচনার মুখে পড়েছিল তালেবান।

This is Herat where the Taliban authorities have asked clothing shops to behead all “female mannequins” calling them “un-Islamic”. Herat was called “the pearl of Khurasan” by Rumi and has been considered the cultural capital of #Afghanistan. pic.twitter.com/CUBA6fSE74