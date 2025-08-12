X
মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আফগানিস্তান সীমান্তে ৫০ জঙ্গি হত্যা করেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১২ আগস্ট ২০২৫, ১৩:০৭আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৩:০৭
পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তের তোরখাম আন্তর্জাতিক সীমান্ত ক্রসিংয়ের জিরো পয়েন্টের কাছে এক পাকিস্তানি সীমান্তরক্ষীকে দেখা যাচ্ছে। ছবি: অনলাইন।

আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী এলাকায় গত চার দিনে ৫০ ইসলামপন্থি জঙ্গিকে হত্যা করেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) এক বিবৃতিতে সেনাবাহিনীর গণমাধ্যম শাখা জানিয়েছে, সকালেও বেলুচিস্তানের ঝোব জেলায় পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করা আরও তিন জঙ্গিকে হত্যা করেছে তারা। সেনাবাহিনীর অনুপ্রবেশ-বিরোধী অভিযানে এ নিয়ে এখন পর্যন্ত মোট ৫০ জন সন্ত্রাসী নিহত হলো। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম ডন ও ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ অধিদপ্তর (আইএসপিআর) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, তারা জঙ্গিদের উৎপাতে অশান্ত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সাম্বাজা এলাকায় অভিযান চালিয়েছে। কারণ সেখানে চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে।

বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার শুরু হওয়া অভিযানে এই জঙ্গিদের হত্যা করা হয়েছে। বেলুচিস্তান প্রদেশে ইসলামপন্থি জঙ্গি এবং সেখানকার খনিজ সম্পদে বেশি অংশীদারিত্বের দাবিতে সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহী উভয়ই সক্রিয়।

রয়টার্স স্বাধীনভাবে এই নিহতের সংখ্যা যাচাই করতে পারেনি।

স্বাধীন বিশ্লেষক ও জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর দাবি, পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রায়ই জঙ্গি নিহতের সংখ্যা বাড়িয়ে বলে। তবে সেনাবাহিনী তাদের দাবি অস্বীকার করেছে।

সেনাবাহিনী পুনর্ব্যক্ত করেছে, “নিরাপত্তা বাহিনী জাতির সীমান্ত সুরক্ষিত রাখতে এবং পাকিস্তানের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতিকে ব্যাহত করার প্রচেষ্টা প্রতিহত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।”

এর মাত্র এক দিন আগে, মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর নিষিদ্ধ ঘোষিত কথিত বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) এবং এর যুদ্ধ শাখা মজিদ ব্রিগেডকে একটি বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত এই পদক্ষেপটি সন্ত্রাসবাদ দমনে তাদের অঙ্গীকার প্রদর্শন করে এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শক্তিশালী সহযোগিতা ও আন্তর্জাতিক সমন্বয়ের ইঙ্গিত দেয়।

২০২২ সালের নভেম্বর মাসে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান টিটিপির সঙ্গে যুদ্ধবিরতি ভঙ্গ করার পর থেকে পাকিস্তানে, বিশেষ করে খাইবার পাখতুনখোয়া এবং বেলুচিস্তানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বেড়েছে।

গ্লোবাল টেরোরিজম ইনডেক্স ২০২৫ অনুযায়ী, পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের শিকার দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে, যেখানে গত এক বছরে সন্ত্রাসী হামলায় নিহতের সংখ্যা ৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে এক হাজার ৮১ জনে দাঁড়িয়েছে।

/এস/
বিষয়:
আফগানিস্তানপাকিস্তানজঙ্গিবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের শুল্কবিরতি বাড়ল আরও ৯০ দিন
সেপ্টেম্বর থেকে দিল্লি-ওয়াশিংটন ফ্লাইট বন্ধ করছে এয়ার ইন্ডিয়া
ইসরায়েলি হামলাআল জাজিরার ৬ সাংবাদিক নিহতের ঘটনায় জাতিসংঘের তীব্র নিন্দা
সর্বশেষ খবর
ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভ
ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভ
চট্টগ্রামে বিপুল পরিমাণ মাদকসহ ৪ জন গ্রেফতার
চট্টগ্রামে বিপুল পরিমাণ মাদকসহ ৪ জন গ্রেফতার
দায়িত্ব নেননি ব্রাজিলিয়ান কোচ, কিংসের ডাগ আউটে থাকছেন কে
দায়িত্ব নেননি ব্রাজিলিয়ান কোচ, কিংসের ডাগ আউটে থাকছেন কে
ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ বাড়লো
ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ বাড়লো
সর্বাধিক পঠিত
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
খায়রুল হকের জামিন শুনানিতে হাইকোর্টের এজলাস কক্ষে হট্টগোল
খায়রুল হকের জামিন শুনানিতে হাইকোর্টের এজলাস কক্ষে হট্টগোল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media