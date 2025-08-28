X
জাপানি শহরে স্মার্টফোন ব্যবহারের সীমা দৈনিক দুই ঘণ্টা করার প্রস্তাব

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:১৮আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ২১:১৮
জাপানের একটি শহরে স্মার্টফোনে অতিরিক্ত আসক্তি ঠেকাতে অভিনব উদ্যোগ। ছবি: ব্লুমবার্গ।

স্মার্টফোনে অতিরিক্ত আসক্তি ঠেকাতে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে জাপানের মধ্যাঞ্চলীয় শহর তোইয়োকে। আয়িচি জেলার এই শহরে বসবাসরত প্রায় ৬৯ হাজার নাগরিকের জন্য দৈনিক সর্বোচ্চ দুই ঘণ্টা স্মার্টফোন ব্যবহারের সীমা নির্ধারণের প্রস্তাব দিয়েছে শহর কর্তৃপক্ষ। এই পদক্ষেপ ডিভাইস আসক্তি নিয়ে তীব্র বিতর্ক উসকে দিয়েছে।

দেশটিতে এ ধরনের প্রস্তাব এবারই প্রথম আনা হলো। তবে এটি বাধ্যতামূলক নয়,সচেতনতা বাড়ানোই মূল উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছেন তোইয়োকে শহরের মেয়র মাসাফুমি কোকি। প্রস্তাবটি স্থানীয় আইনপ্রণেতাদের কাছে উত্থাপন করা হয়েছে। আগামী অক্টোবরে অনুমোদন পেলে এটি শহরজুড়ে গাইডলাইন হিসেবে কার্যকর হবে।

তোইয়োকের মেয়র বলেছেন, প্রস্তাবটি শুধু কাজ ও পড়াশোনার বাইরে প্রযোজ্য হবে—কঠোরভাবে কার্যকর করা হবে না, বরং এটি বাসিন্দাদেরকে তাদের স্ক্রিন টাইম ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে ‘উৎসাহিত’ করার জন্য দেওয়া হয়েছে।

এক বিবৃতিতে মেয়র মাসাফুমি কোকি বলেন, ‘দুই ঘণ্টার সীমা কেবল একটি দিকনির্দেশনা… নাগরিকদের উৎসাহিত করার জন্য।’

তিনি আরও বলেন, এর মানে এই নয় যে শহর তার বাসিন্দাদের অধিকার সীমিত করবে বা কোনও বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেবে। বরং আমি আশা করি এটি প্রতিটি পরিবারের জন্য স্মার্টফোন ব্যবহারের সময় এবং কোন সময়ে এসব ডিভাইস ব্যবহার করা হচ্ছে তা ভেবে দেখার ও আলোচনা করার একটি সুযোগ হবে।

তিনি আরও জানান, অবসরের বাইরে ব্যবহৃত স্মার্টফোনের সময়- যেমন: রান্না বা ব্যায়ামের সময় ভিডিও দেখা,অনলাইন শেখা বা ই-স্পোর্টস টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি—এই দুই ঘণ্টার মধ্যে গণনা হবে না।

কোকি স্বীকার করেন যে স্মার্টফোন দৈনন্দিন জীবনে দরকারি ও অপরিহার্য। তবে তিনি ইঙ্গিত দেন যে অনেক শিক্ষার্থী ফোন ছাড়া স্কুলে যেতে চাইছে না। আবার প্রাপ্তবয়স্করা ঘুম ও পারিবারিক সময়ের বদলে ফোনেই ডুবে থাকছেন।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম মেইনিচি জানিয়েছে, প্রস্তাবটি নিয়ে বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা চলছে। ফোন ও ই-মেইলের মাধ্যমে অন্তত ১২০ জন মতামত দিয়েছেন,যাদের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশই বিরোধিতা করেছেন। তবে সমর্থনও এসেছে কারও কারও কাছ থেকে।

প্রস্তাবে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের রাত ৯টার মধ্যে এবং উচ্চশিক্ষার্থী ও প্রাপ্তবয়স্কদের রাত ১০টার মধ্যে স্মার্টফোন ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও তর্ক-বিতর্ক চলছে। জাপান টাইমসের এক প্রতিবেদনে একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘দুই ঘণ্টায় তো একটি বই পড়াও শেষ করা যায় না, সিনেমা দেখা তো আরও অসম্ভব।’

সূত্র: বিবিসি

বিষয়:
জাপানমোবাইল ফোনবিশ্ব সংবাদ
