X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এসসিও সম্মেলনে চীনে পুতিন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২৬আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২৬
পুতিনকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দিয়েছে চীন। ছবি: রয়টার্স

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন চীনের উত্তরাঞ্চলীয় বন্দর শহর তিয়ানজিনে পৌঁছেছেন। আঞ্চলিক নিরাপত্তা সম্মেলনে অংশ নিতে তার এ সফরকে বেইজিং পশ্চিমা প্রভাব মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে দেখছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

রবিবার পুতিনকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয়। শহরের শীর্ষ কর্মকর্তারা বিমানবন্দরে তাকে অভ্যর্থনা জানান। রুশ সংবাদমাধ্যম তাস জানিয়েছে, পুতিনের সফর চার দিনের জন্য। এতে চীনের প্রতি মস্কোর কৌশলগত গুরুত্বকেই স্পষ্ট করছে।

চীনা রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম সিসিটিভি জানায়, দুই দেশের সম্পর্ক এখন ইতিহাসে সর্বোত্তম পর্যায়ে রয়েছে। তাদের মতে, রাশিয়া-চীন সম্পর্ক আজ বড় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে স্থিতিশীল, পরিপক্ব ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

শাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (এসসিও)-র দুই দিনের এ সম্মেলনে প্রায় ২০টি দেশের নেতা অংশ নিচ্ছেন। আয়োজক প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিসহ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের নেতাদের স্বাগত জানাবেন।

২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই জোটের এখন ১০ স্থায়ী সদস্য ও ১৬ সংলাপ ও পর্যবেক্ষক দেশ রয়েছে। এর কার্যক্রম নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসবিরোধী ইস্যু ছাড়িয়ে অর্থনৈতিক ও সামরিক সহযোগিতাতেও বিস্তৃত হয়েছে।

সম্মেলনের মাধ্যমে শি জিনপিং মার্কিন নেতৃত্বাধীন বৈশ্বিক ব্যবস্থার বিকল্প চিত্র তুলে ধরতে চান। একই সঙ্গে ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার মুখে থাকা রাশিয়ার জন্য এ আয়োজন বড় ধরনের কূটনৈতিক স্বস্তি বয়ে আনবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সফরের আগের দিন চীনা বার্তা সংস্থা সিনহুয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে পুতিন পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, বৈশ্বিক বাণিজ্যে মস্কো ও বেইজিং যৌথভাবে বৈষম্যমূলক নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করছে।

পশ্চিমা চাপ ও যুদ্ধের ব্যয়ের কারণে রাশিয়ার অর্থনীতি মন্দার দ্বারপ্রান্তে। এ অবস্থায় মধ্য এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নেতাদের উপস্থিতিকে চীন বৈশ্বিক দক্ষিণের ঐক্যের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করতে চাইছে।

 

/এএ/
বিষয়:
এশিয়ারাশিয়াচীননরেন্দ্র মোদিভ্লাদিমির পুতিনশি জিনপিংবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
সোমালিয়ার জলদস্যুদের আতঙ্ক এখন ভারতীয় নৌবাহিনী
৭ বছর পর প্রথম চীন সফরসম্পর্ক উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত: শি’কে মোদি
মেক্সিকোজুড়ে নিখোঁজ ১লাখ ৩০ হাজার, বিক্ষোভ
সর্বশেষ খবর
ঘুরে দাঁড়াতে দুই বছর সময় চায় এক্সিম ব্যাংক
ঘুরে দাঁড়াতে দুই বছর সময় চায় এক্সিম ব্যাংক
সীমান্তে গুলিতে নিহত যুবকের মরদেহ ফেরত দেয়নি বিএসএফ
সীমান্তে গুলিতে নিহত যুবকের মরদেহ ফেরত দেয়নি বিএসএফ
দেশে ভোটার এখন ১২ কোটি ৬৩ লাখ
দেশে ভোটার এখন ১২ কোটি ৬৩ লাখ
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বিএনপি সমর্থিত ১৭ প্রার্থী
কুড়িগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনবিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বিএনপি সমর্থিত ১৭ প্রার্থী
সর্বাধিক পঠিত
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
পাঁচ দাবিতে ‘বাংলাদেশ আউটসোর্সিং কর্মচারী ঐক্য পরিষদের’ মহাসমাবেশ
পাঁচ দাবিতে ‘বাংলাদেশ আউটসোর্সিং কর্মচারী ঐক্য পরিষদের’ মহাসমাবেশ
বাংলাদেশে পাকিস্তানি মনোভাব নিয়ে পোলাপান জন্ম নিলো কীভাবে: কাদের সিদ্দিকী
বাংলাদেশে পাকিস্তানি মনোভাব নিয়ে পোলাপান জন্ম নিলো কীভাবে: কাদের সিদ্দিকী
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক গণিতের প্রধান পরীক্ষক
সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক গণিতের প্রধান পরীক্ষক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media