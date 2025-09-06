ট্রাম্প সমালোচনা করার পর মোদি বললেন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ‘খুবই ইতিবাচক’

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্তব্যের পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এখনও ‘খুবই ইতিবাচক’। শনিবার এক্সে দেওয়া বিবৃতিতে মোদি লিখেছেন, ট্রাম্পের আন্তরিকতা ও ইতিবাচক মূল্যায়নকে তিনি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা এ খবর জানিয়েছে।
মোদি বলেন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি ইতিবাচক, অগ্রগামী, বিস্তৃত ও বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারত্ব রয়েছে।
এর আগে শুক্রবার ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, ভারত ও রাশিয়া যেন ‘চীনের হাতে হারিয়ে গেছে’। তবে পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে তিনি মন্তব্যটি নরম করেন ও বলেন, আমার মনে হয় না আমরা ভারতকে হারিয়েছি। আমি সব সময় মোদির বন্ধু থাকব।
সম্প্রতি মার্কিন প্রশাসন ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করেছে। ওয়াশিংটনের অভিযোগ, মস্কো থেকে সস্তায় তেল কিনে নয়াদিল্লি ইউক্রেনযুদ্ধে রাশিয়ার হামলা চালানোর সক্ষমতাকে শক্তিশালী করছে। এতে দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ে।
তীব্র আলোচনার জন্ম দেয় ট্রাম্পের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পোস্টও। সেখানে তিনি চীনের তিয়ানজিনে অনুষ্ঠিত সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) সম্মেলনে মোদি, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের একসঙ্গে তোলা ছবি প্রকাশ করে লিখেন, দেখা যাচ্ছে আমরা ভারত ও রাশিয়াকে চীনের কাছে হারালাম।
২০১৭ সালের পর এই প্রথম মোদি চীন সফর করেছেন। তিয়ানজিনের বৈঠকে ২০টির বেশি দেশের নেতা অংশ নেন। এসব দেশের মধ্যে কোনও পশ্চিমা দেশ ছিল না। বিশ্লেষকেরা বলছেন, সাত বছর পর এই সফর দিল্লি ও বেইজিংয়ের মধ্যে সম্পর্কের উষ্ণতার ইঙ্গিত বহন করছে।
ট্রাম্প অবশ্য স্পষ্ট করে বলেছেন, ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক বিশেষ। চিন্তার কিছু নেই। তিনি বলেন, ভারতের রাশিয়া থেকে তেল কেনায় তিনি হতাশ। তবে দুই দেশের ব্যক্তিগত ও কৌশলগত সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হবে না।
ট্রাম্প ও মোদি দুজনই ডানপন্থি জনতোষণবাদী রাজনীতিক হিসেবে একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলেছিলেন। তবে সাম্প্রতিক সময়ে ট্রাম্প ভারতের ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন পাকিস্তান-ভারত শান্তি প্রক্রিয়ার মধ্যস্থতায় তার ভূমিকাকে যথাযথ স্বীকৃতি না দেওয়ায়। কাশ্মীর ইস্যুতে কোনও তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ভারত বরাবরই প্রত্যাখ্যান করে আসছে।
এদিকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে সাফল্য না পাওয়ায় ট্রাম্পের হতাশাও বেড়েছে। তবে নয়াদিল্লির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি আবারও আশ্বাস দিয়েছেন যে, দ্বিপাক্ষিক বন্ধন অটুট থাকবে।