তাইওয়ান প্রণালিতে কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার যুদ্ধজাহাজ, চীনের নিন্দা

তাইওয়ান প্রণালি দিয়ে কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার যুদ্ধজাহাজ অতিক্রম নিরাপত্তা ঝুঁকি বাড়ায় বলে মন্তব্য করেছেন চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ) ইস্টার্ন থিয়েটার কমান্ডের মুখপাত্র শি ই। শনিবার এক বিবৃতিতে এ মন্তব্য করেন তিনি।
মুখপাত্র বলেন, শনিবার কানাডার যুদ্ধজাহাজ ক্যুবেক এবং অস্ট্রেলিয়ার যুদ্ধজাহাজ ব্রিসবেন তাইওয়ান প্রণালি দিয়ে পার হয়েছে এবং কিছু উসকানিমূলক কাজ করেছে। এটি ভুল বার্তা পাঠিয়েছে এবং ওই এলাকায় নিরাপত্তার ঝুঁকি বাড়িয়েছে।
তিনি আরও জানান, পিএলএ ইস্টার্ন থিয়েটার কমান্ডের নৌ ও বিমান বাহিনী এই যুদ্ধজাহাজগুলোর যাত্রাপথ ঘনিষ্ঠভাবে নজরদারি করেছে এবং কার্যকর প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করেছে।
মুখপাত্র বলেন, চীনা সেনাবাহিনী জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সব সময় প্রস্তুত এবং এসব ধরনের উসকানিমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে।
সূত্র: সিএমজি