সিউলে দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠক

এক দশকের মধ্যে প্রথমবার দক্ষিণ কোরিয়ায় সরকারি সফর করছেন জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) সিউলে দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীরা বৈঠক করবেন। সিউলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
এই অঞ্চলে বাড়তে থাকা ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়া উত্তর কোরিয়ার নেতার উপস্থিতিতে গত সপ্তাহে চীনের বিশাল সামরিক কুচকাওয়াজে শক্তি প্রদর্শনের পর দুই দেশের মধ্যে উদ্বেগ বেড়েছে।
সোমবার বিকেলে জাপানের জেন নাকাতানি দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী আহন গিউ-ব্যাকের সঙ্গে বৈঠক করবেন। দুই দিনের সফরে নাকাতানি সিউলের জাতীয় সমাধিক্ষেত্র এবং কোরিয়ান নৌবাহিনীর নৌবহর পরিদর্শন করবেন।
যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র এই দুই দেশের মধ্যে বৈঠকটি হচ্ছে উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন গত সপ্তাহে বেইজিং সফর করে চীনের আয়োজিত সামরিক কুচকাওয়াজে অংশ নেওয়ার পর। এই কুচকাওয়াজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান স্মরণে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
সে কুচকাওয়াজে কিম ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর পাশে অবস্থান করেন। প্রথমবারের মতো উত্তর কোরিয়ার এই নেতা এত বড় বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন, যা বিশ্লেষকদের মতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকা পারমাণবিক অস্ত্রধারী এই রাষ্ট্রের জন্য এক প্রচারণামূলক সাফল্য হিসেবে দেখা হয়েছে।
গত মাসে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ং টোকিওতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, যেখানে তারা ঘনিষ্ঠতর নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে সম্মত হন।
ইশিবা রবিবার পদত্যাগ করেছেন, যা বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির জন্য সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদি নীতিগত অনিশ্চয়তার সময়কাল উন্মোচন করেছে।