X
সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সিউলে দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৩৫আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৩৫
দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের জাতীয় পতাকা। ছবি: রয়টার্স।

এক দশকের মধ্যে প্রথমবার দক্ষিণ কোরিয়ায় সরকারি সফর করছেন জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী। সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) সিউলে দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীরা বৈঠক করবেন। সিউলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

এই অঞ্চলে বাড়তে থাকা ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়া উত্তর কোরিয়ার নেতার উপস্থিতিতে গত সপ্তাহে চীনের বিশাল সামরিক কুচকাওয়াজে শক্তি প্রদর্শনের পর দুই দেশের মধ্যে উদ্বেগ বেড়েছে।

সোমবার বিকেলে জাপানের জেন নাকাতানি দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী আহন গিউ-ব্যাকের সঙ্গে বৈঠক করবেন। দুই দিনের সফরে নাকাতানি সিউলের জাতীয় সমাধিক্ষেত্র এবং কোরিয়ান নৌবাহিনীর নৌবহর পরিদর্শন করবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র এই দুই দেশের মধ্যে বৈঠকটি হচ্ছে উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন গত সপ্তাহে বেইজিং সফর করে চীনের আয়োজিত সামরিক কুচকাওয়াজে অংশ নেওয়ার পর। এই কুচকাওয়াজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান স্মরণে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সে কুচকাওয়াজে কিম ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-এর পাশে অবস্থান করেন। প্রথমবারের মতো উত্তর কোরিয়ার এই নেতা এত বড় বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন, যা বিশ্লেষকদের মতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকা পারমাণবিক অস্ত্রধারী এই রাষ্ট্রের জন্য এক প্রচারণামূলক সাফল্য হিসেবে দেখা হয়েছে।

গত মাসে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ং টোকিওতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, যেখানে তারা ঘনিষ্ঠতর নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে সম্মত হন।

ইশিবা রবিবার পদত্যাগ করেছেন, যা বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির জন্য সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদি নীতিগত অনিশ্চয়তার সময়কাল উন্মোচন করেছে।

/এস/
বিষয়:
জাপানদক্ষিণ কোরিয়াবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
গাজায় দুর্ভিক্ষ রোধের সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে, জাতিসংঘের সতর্কবার্তা
ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে হংকংয়ে স্কুল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ
পশ্চিমবঙ্গে ভুয়া ভোটারের শীর্ষে মুর্শিদাবাদ
সর্বশেষ খবর
কথাশিল্পীকে নিয়ে কথা
জন্মদিনেকথাশিল্পীকে নিয়ে কথা
মানববন্ধনে যেতে বাস না পেয়ে রেজিস্ট্রার অফিসে তালা দিলেন কুবি শিক্ষার্থীরা
সহপাঠীর মরদেহ উদ্ধারমানববন্ধনে যেতে বাস না পেয়ে রেজিস্ট্রার অফিসে তালা দিলেন কুবি শিক্ষার্থীরা
রেকর্ডের পাতায় পাকিস্তান-আফগানিস্তান ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনাল
রেকর্ডের পাতায় পাকিস্তান-আফগানিস্তান ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনাল
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
সর্বাধিক পঠিত
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ডের টাকা গায়েব, সমালোচনার ঝড়
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ডের টাকা গায়েব, সমালোচনার ঝড়
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
সাবিনা ইয়াসমীন ও সুব্রতকে নিয়ে বিব্রত মুনশী ওয়াদুদ!
সাবিনা ইয়াসমীন ও সুব্রতকে নিয়ে বিব্রত মুনশী ওয়াদুদ!
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media