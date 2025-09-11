X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
বালিতে এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যায় ১৪ জনের মৃত্যু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২২আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২২
বালি দ্বীপের বাদুং জেলায় ভারি বৃষ্টির পর মানুষজন তাদের জিনিসপত্র নিয়ে প্লাবিত রাস্তা অতিক্রম করছে। ছবি: রয়টার্স।

গত এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছে ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপ। এতে অন্তত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে দ্বীপটির কর্মকর্তারা। প্রাদেশিক সরকার এক সপ্তাহের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো বন্যায় নিহতদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।

গত কয়েকদিন ধরে মুষলধারে বৃষ্টিপাতে দ্বীপজুড়ে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি হয়। বৃষ্টিতে নদীগুলো উপচে পড়ছে। মঙ্গলবার থেকে শত শত বাসিন্দাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে কারণ তাদের বাড়িঘর পানির নিচে ডুবে গেছে। ভূমিধসে প্রধান সড়কগুলো বন্ধ হয়ে গেছে এবং অন্তত দুটি সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বালির বাসিন্দা তাশা বিবিসি নিউজ ইন্দোনেশিয়াকে বলেন, “বন্যা এতটাই ভয়াবহ ছিল মানুষ হতবাক হয়ে গেছে। আমি ভেবেছিলাম বালিতে যথেষ্ট ড্রেনেজ ব্যবস্থা আছে।”

ক্যাবিনেট সচিব বলেন, প্রেসিডেন্ট সংশ্লিষ্ট সব সংস্থাকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং লক্ষ্যভিত্তিক সহায়তার ওপর জোর দিয়েছেন।

যদিও বৃষ্টি আপাতত থেমে গেছে এবং পানি নামতে শুরু করেছে। তবে উদ্ধারকর্মীরা এখনও জীবিতদের খুঁজছেন। দেনপাসারে দুইজন নিখোঁজ রয়েছেন। সেখানে বন্যায় আটজনের মৃত্যু হয়েছে।

বালির অনুসন্ধান ও উদ্ধার সংস্থার প্রধান নিয়োমান সিদাকার্যা স্থানীয় সংবাদ সংস্থা আন্তারাকে বলেছেন, উদ্ধারকর্মীরা বন্যাকবলিত এলাকায় প্রবেশ করতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। সব জায়গায় পানি। এমনকি ট্রাকও চলাচল করতে পারছে না।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম বালির জেমব্রানা রিজেন্সিতে দুইজন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এবং স্রোতে ভেসে গিয়ে মারা গেছেন।  

দক্ষিণ-পশ্চিম বালির জেমব্রানা জেলায় অন্তত ৮৫ জনকে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, আর দেনপাসারে দুটি ভবন ধসে পড়েছে।

মঙ্গলবার দুর্যোগ সংস্থা জানিয়েছে, ভারি বৃষ্টিপাতের কারণে বালির পার্শ্ববর্তী ইস্ট নুসা তেংগারা প্রদেশে অন্তত তিনজন মারা গেছেন, দুইজন আহত হয়েছেন এবং চারজন নিখোঁজ রয়েছেন।

বালির জলবায়ু পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে ২৪ ঘণ্টায় ৩৮৫ মিলিমিটারের  বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

জনপ্রিয় পর্যটন এলাকাও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হোটেল ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো এই বিপর্যয়ের সঙ্গে লড়াই করছে। কিছু এলাকায় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ড্রেনেজ ব্যবস্থায় আবর্জনা আটকে যাওয়ায় বন্যা আরও ভয়াবহ হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে দ্বীপটি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সমস্যা ও দুর্বল অবকাঠামোর সঙ্গে লড়াই করছে।

বালি এখনো তীব্র আবহাওয়ার সতর্কতার অধীনে রয়েছে। যদিও বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টিপাত কিছুটা কমার সম্ভাবনা রয়েছে।

বর্ষাকালেইন্দোনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জজুড়ে ভূমিধস ও আকস্মিক বন্যা নতুন কিছু নয়। কর্মকর্তারা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তন পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তুলেছে।

/এস/
বিষয়:
বন্যার খবরইন্দোনেশিয়াবিশ্ব সংবাদ
বিমান বাহিনীর বিশেষ ফ্লাইটে ঢাকায় জামাল ভূঁইয়ারা
সরকার যাওয়ার আগে বেশিরভাগ সংস্কার করে যাবে: প্রেস সচিব
কুড়িলে পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ
বিশেষ সাংবিধানিক আদেশের মাধ্যমে জুলাই সনদ চায় জামায়াত
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে
ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমছে
অনলাইন রিটার্ন-ব্যাংক সংযোগে আতঙ্কের কারণ নেই: এনবিআর চেয়ারম্যান
যে কারণে ‘সোনালি ব্যাগ’ তৈরির গবেষণা প্রকল্প বন্ধের সিদ্ধান্ত
এনসিপি থেকে সাবেক দুই সেনা কর্মকর্তার পদত্যাগ
