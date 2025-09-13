X
শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৯ ভাদ্র ১৪৩২
কারফিউ প্রত্যাহার, ৫ দিনের অচলাবস্থার পর স্বাভাবিকতায় ফিরছে নেপাল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৫৫আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৫৫
নেপালে কারফিউ প্রত্যাহার। ছবি: আরএসএস

নেপালের কাঠমান্ডু উপত্যকাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে আরোপিত কারফিউ ও বিধিনিষেধ শনিবার তুলে নেওয়া হয়েছে। এতে পাঁচ দিনের সহিংসতা ও অচলাবস্থার পর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফেরা শুরু হয়েছে। বার্তা সংস্থা ইন্দো-এশিয়ান নিউজ সার্ভিস এ খবর জানিয়েছে।

শুক্রবার সাবেক প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর কারফিউ প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়া হলো। নেপালের ইতিহাসে তিনিই প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী। কেপি শর্মা ওলির সরকারের পতনের পর রাজনৈতিক অস্থিরতা কাটিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত ঘিরে দেশজুড়ে আন্দোলন শুরু হলে এ সংকট তৈরি হয়েছিল। রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলা ও নতুন নির্বাচন আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছেন অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি।

শনিবার নেপাল সেনাবাহিনীর মুখপাত্র জানান, কোথাও আর কারফিউ বা বিধিনিষেধ নেই। ফলে দোকানপাট, বাজার ও শপিং মল খুলে দেওয়া হয়েছে। সড়কগুলোতে আবারও যানবাহন চলাচল শুরু হয়েছে। সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি ভবন ও বিভিন্ন এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

গত মঙ্গলবার বিক্ষোভকারীরা ওলির কার্যালয়ে প্রবেশ করে তার পদত্যাগ দাবি করেন। আগের দিন পুলিশের গুলিতে অন্তত ১৯ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল। একই দিন রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ওপর নিষেধাজ্ঞাও প্রত্যাহার করা হয়।

নেপাল পুলিশের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, সোমবার থেকে শুরু হওয়া জেন-জি নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভে এখন পর্যন্ত অন্তত ৫১ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে একজন ভারতীয় নাগরিকও রয়েছেন।

ওলি পদত্যাগ করার পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নেয় সেনাবাহিনী। তখনই কাঠমান্ডুসহ বিভিন্ন অঞ্চলে চলাচলে বিধিনিষেধ জারি করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মানুষকে বাইরে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

 

এশিয়ানেপালদক্ষিণ এশিয়াবিশ্ব সংবাদ
