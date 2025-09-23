X
মঙ্গলবার, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৮ আশ্বিন ১৪৩২
নেপালের মন্ত্রিসভায় আরও ৪ মন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২০আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২০
নেপালের মন্ত্রিসভার সদস্য এখন ৮ জন। ছবি: দ্য হিমালয়ান টাইমস

নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী সুশিলা কার্কির মন্ত্রিসভায় নতুন চার মন্ত্রী শপথ নিয়েছেন। এতে দেশটির মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো আটজনে। সোমবার রাষ্ট্রপতি ভবন শীতল নিবাসে নতুন মন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জেন-জিদের নেতৃত্বে বিক্ষোভের মুখে কেপি শর্মা ওলির সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন সুশিলা কার্কি। এরপর থেকে ধাপে ধাপে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করছেন তিনি।

রাষ্ট্রপতি রামচন্দ্র পাওডেল নবনিযুক্তদের শপথ করান। এ সময় প্রধানমন্ত্রী কার্কি, স্পিকার দেবরাজ ঘিমিরে এবং জাতীয় পরিষদের চেয়ারম্যান নারায়ণ প্রসাদ দাহাল উপস্থিত ছিলেন।

সাবেক সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি অনিল কুমার সিনহা শিল্প, আইন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন। ন্যাশনাল ইনোভেশন সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর পুন শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেন। অভিজ্ঞ সাংবাদিক জগদীশ খারেল যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। কৃষি ও পশুপালন উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন বিশেষজ্ঞ ড. মদন পরিয়ার।

প্রধানমন্ত্রী কার্কির সুপারিশে এসব নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা মন্ত্রণালয়ে ড. সঙ্গীতা কৌশল মিশ্রকে প্রস্তাব করা হলেও শেষ মুহূর্তে তার নাম স্থগিত রাখা হয়। সম্প্রতি তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন।

সূত্র: দ্য হিমালয়ান টাইমস

 

এশিয়ানেপালদক্ষিণ এশিয়াবিশ্ব সংবাদ
