মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
আফগানিস্তানে মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা বন্ধ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০৯আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০৯
আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের সাধারণ চিত্র। ছবি: রয়টার্স।

আফগানিস্তানে সোমবার ইন্টারনেট এবং মোবাইল ফোন পরিষেবা বন্ধ ছিল। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো প্রতিবেদন করেছে, সম্ভবত দেশব্যাপী ফাইবার-অপটিক পরিষেবা বন্ধ করার কারণে ব্ল্যাকআউটের এ ঘটনা ঘটেছে। একে তালেবানের অনৈতিকতার বিরুদ্ধে অভিযান হিসেবে ধরা হচ্ছে। যদিও তালেবান প্রশাসন এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনও ব্যাখ্যা দেয়নি। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

গত কয়েক সপ্তাহে, তালেবান কর্মকর্তারা অনৈতিক কনটেন্ট বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ছবি, ভিডিও, লেখা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কিছু প্রদেশে ফাইবার-অপটিক সংযোগও বন্ধ করেছেন।

আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট অ্যাক্সেস মনিটরিং সংস্থা নেটব্লকস জানিয়েছে, ইন্টারনেট পর্যায়ক্রমে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

নেটব্লকস তাদের ওয়েবসাইটে বলেছে, আফগানিস্তান বর্তমানে সম্পূর্ণ ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, কারণ তালেবান কর্তৃপক্ষ নৈতিকতা সংক্রান্ত পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করছে।

ওয়েবসাইটে আরও বলা হয়েছে, ঘটনাটি সাধারণ জনগণের বাইরের বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষমতাকে কঠোরভাবে সীমিত করতে পারে।

২০২১ সালের আগস্টে তালেবান ক্ষমতা দখল করার পর থেকে আফগানিস্তানে এ ধরনের ইন্টারনেট শাটডাউন এই প্রথম।

এই মাসের শুরুতে, তালেবান নেতা হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা একটি ডিক্রি জারি করেন, যাতে অনৈতিকতা রোধের উদ্দেশ্যে কিছু প্রদেশে ফাইবার-অপটিক সংযোগ বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

তালেবান সরকারও বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য ব্যাপকভাবে মেসেজিং অ্যাপ এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে।

ইন্টারনেট না থাকার কারণে, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস তাদের কাবুল ব্যুরো এবং নাঙ্গারহার ও হেলম্যান্ড প্রদেশের সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি।

বিষয়:
আফগানিস্তানইন্টারনেটতালেবানমোবাইল ফোনবিশ্ব সংবাদ
