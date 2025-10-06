X
সোমবার, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
শেখ হাসিনাকে ফেরতের অনুরোধ যাচাই করছে ভারত: বিক্রম মিশ্রি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৫০আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৫০
বিক্রম মিশ্রির সঙ্গে ডিক্যাব সদস্যের মত বিনিময়। ছবি: ইউএনবি।

ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিক্রম মিশ্রি বলেছেন, বাংলাদেশে জনগণের ভোটে যে কোনও রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এলে সেই সরকারের সঙ্গে কাজ করতে তারা প্রস্তুত। সোমবার ( ৬ অক্টোবর) সকালে দিল্লির সাউথ ব্লকে ডিপ্লোমেটিক করসপন্ডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, ডিক্যাব সদস্যদের সঙ্গে মত বিনিময়ের সময় এ কথা জানান ভারতের পররাষ্ট্র সচিব।

বাংলাদেশে অবাধ, নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চায় ভারত। যত দ্রুত নির্বাচন হবে সেটাই ভাল হবে বলে মনে করে ভারত। বাংলাদেশের মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার অনুযায়ী পছন্দের সরকার নির্বাচন করুক এটাই প্রত্যাশা করে ভারত।

বিক্রম মিশ্রি বলেন, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন কেমন হবে, সেটা বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ, সাধারণ মানুষ, সুশীল সমাজকে ঠিক করতে হবে। নির্বাচন সারা বিশ্বে গ্রহণযোগ্য হবে সেটাই মাথায় রেখেই নিশ্চয়ই বাংলাদেকে নিজেদের নির্বাচন আয়োজন করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদের বর্তমান সরকার নির্বাচিত না হলেও, ভারত শুরু থেকেই এই সরকারের সঙ্গে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রফেসর ইউনূসকে অভিনন্দনও জানিয়েছেন শুরুতেই।

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের অনুরোধ সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে মিশ্রি বলেন, ঢাকার অনুরোধের বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে নয়াদিল্লি। এটা আইনি এবং বিচারিক বিষয়, তাই এই মুহূর্তে এর থেকে বেশি কিছু বলতে চাই না।

/এস/
বিষয়:
ভারতশেখ হাসিনাবিশ্ব সংবাদ
