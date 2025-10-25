এশিয়ার দীর্ঘতম গুহায় ৫২টি জায়ান্ট পান্ডার জীবাশ্ম

চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় কুইচৌ প্রদেশের সুইইয়াং কাউন্টির অবস্থিত শুয়াংহ্য গুহায় এখন পর্যন্ত ৫২টি জায়ান্ট পান্ডার জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। এতে করে শুয়াংহ্য গুহা এখন বিশ্বে সর্বাধিক পান্ডা জীবাশ্মের স্থান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই তথ্য জানানো হয় শুক্রবারের ২৪তম আন্তর্জাতিক কেভ সায়েন্স এক্সপিডিশনের ফলাফল প্রকাশ সংক্রান্ত সম্মেলনে।
নতুন অভিযানে পাওয়া জীবাশ্মগুলোর মধ্যে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে ৬টি।
কুইচৌ বিজ্ঞান একাডেমির মাউন্টেন রিসোর্স ইনস্টিটিউটের সহযোগী গবেষক ওয়াং তেইউয়ান জানান, ‘শুয়াংহ্য গুহায় অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো জায়ান্ট পান্ডার জীবাশ্ম।’
গবেষকরা জানান, এসব জীবাশ্ম প্রমাণ করে যে প্রায় ১ লাখ বছর আগে থেকে কয়েকশ বছর আগ পর্যন্ত কুইচৌ প্রদেশে পান্ডা ছিল। জীবাশ্মের দাঁতের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, অধিকাংশ পান্ডা ছিল কিশোর বা সদ্য পূর্ণবয়স্ক।
সাইটে পাওয়া হাত-পায়ের হাড় ও খুলির জীবাশ্ম বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা পান্ডার দেহের ওজনের বিবর্তন পর্যবেক্ষণ করেছেন। গবেষণায় দেখা গেছে, মধ্য প্লাইস্টোসিন যুগে পান্ডারা তাদের সর্বাধিক ওজনে পৌঁছায়, এরপর ধীরে ধীরে তাদের ওজন কমে এখনকার আকারে আসে।
৪৩৯.৭ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে শুয়াংহ্য গুহা এশিয়ার দীর্ঘতম এবং বিশ্বের তৃতীয় দীর্ঘতম গুহা।
সূত্র: সিএমজি