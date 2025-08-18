ইউক্রেনের খারকিভে রাশিয়ার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

রাশিয়ার শুরু করা যুদ্ধ দ্রুত শেষ করতে ইউক্রেনকে একটি চুক্তি মেনে নিতে চাপ দিচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর মধ্যেই ইউক্রেনের খারকিভে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষ রবিবার (১৭ আগস্ট) রাতে জানিয়েছে, হামলায় ১১ জন আহত হয়েছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
ইউক্রেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর খারকিভে হামলায় আহতদের মধ্যে একজন ১৩ বছর বয়সী কিশোরী রয়েছে। খারকিভ অঞ্চলের গভর্নর ওলেহ সিনেহুবভ টেলিগ্রাম বার্তায় জানিয়েছেন, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে মস্কোর পূর্ণাঙ্গ আক্রমণের পর থেকে নিয়মিতভাবে রাশিয়ার ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়ে আসছে এই অঞ্চলটি। খারকিভ উত্তরপূর্ব ইউক্রেনে রাশিয়ার সীমান্তের কাছে অবস্থিত।
ইউক্রেনের স্টেট এমার্জেন্সি সার্ভিস টেলিগ্রামে জানিয়েছে, বিস্ফোরণের আঘাতে আশপাশের অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের জানালা ভেঙে গেছে। কিছু বাসিন্দাকে সরিয়ে নিতে হয়েছে।
রয়টার্সের প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাস্তায় চিকিৎসা কর্মীরা বাসিন্দাদের চিকিৎসা দিচ্ছিলেন এবং উদ্ধারকর্মীরা আবাসিক ভবনগুলোতে ক্ষয়ক্ষতি পরিদর্শন করছিলেন।
রাশিয়ার নির্দেশিত আকাশবোমা হামলায় উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় সুমি অঞ্চলে ৫৭ বছর বয়সী এক নারী আহত হয়েছেন। সেখানে কমপক্ষে এক ডজন আবাসিক বাড়ি এবং একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।
সুমি আঞ্চলিক প্রশাসনের প্রধান ওলেহ হ্রিহোরভ টেলিগ্রামে বলেছেন, শত্রুপক্ষ সুমি অঞ্চলে বেসামরিক অবকাঠামোকে ইচ্ছাকৃতভাবে লক্ষ্যবস্তু করছে — প্রতারণামূলকভাবে, রাতের অন্ধকারে।
রয়টার্স স্বাধীনভাবে নিশ্চিত করতে পারেনি রাশিয়া কোন অস্ত্র ব্যবহার করেছে। মস্কোর পক্ষ থেকেও তাৎক্ষণিক কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। উভয় পক্ষই বেসামরিক লোকদের লক্ষ্যবস্তু করার বিষয়টি অস্বীকার করে আসছে, তবে হাজার হাজার মানুষ ইতিমধ্যেই নিহত হয়েছে, যাদের বিশাল অংশই ইউক্রেনীয়।
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুদ্ধের অবসানের লক্ষ্যে শুক্রবার আলাস্কায় প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন। বৈঠক শেষে তিনি কিয়েভকে মস্কোর সঙ্গে একটি চুক্তি করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, “রাশিয়া একটি অত্যন্ত বড় শক্তি কিন্তু ইউক্রেন নয়।”