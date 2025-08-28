রুশ রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে যুক্তরাজ্য

যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত রুশ রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে ব্রিটেন। রুশ বাহিনী রাতভর ইউক্রেনে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালানোর পর, এমন পদক্ষেপ নিয়েছে যুক্তরাজ্য। হামলায় চার শিশুসহ অন্তত ১৭ জন নিহত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, ইউক্রেনে সামরিক আগ্রাসন চালানোর বিষয়ে ব্যাখা চাইতে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আনাতোলি আন্তোনোভকে তলব করা হয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।
ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি নিশ্চিত করেছেন যে, কোনও রকম উসকানি ছাড়া অন্যায়ভাবে ইউক্রেনে আক্রমণ করেছে রাশিয়া। সে জন্যই রুশ রাষ্ট্রদূতকে তলব করা হয়েছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে ল্যামি লিখেছেন, মস্কোর হামলায় নাগরিক নিহত হয়েছে, ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে এবং ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে কিয়েভে ব্রিটিশ কাউন্সিল ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের ডেলিগেশন ভবনও রয়েছে।
তিনি আরও লিখেন, আমরা রুশ রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছি। হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ অবশ্যই বন্ধ হতে হবে।
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি অভিযোগ করেছেন, মস্কো আলোচনার টেবিলের বদলে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র বেছে নিয়েছে। আর যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার বলেছেন, রাশিয়ার অর্থহীন আক্রমণ শান্তির আশা নষ্ট করছে।
ইউক্রেনের কেউই আর আশা করছেন না যে এই যুদ্ধ দ্রুত শেষ হবে।
ইউক্রেনের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তারা রাশিয়ার দক্ষিণ ক্রাসনোদার অঞ্চলের একটি তেল শোধনাগারে আঘাত হেনেছে। মস্কো বলছে তারা রাতভর ইউক্রেনের পাঠানো ১০২টি ড্রোন প্রতিহত করেছে।