রাশিয়ার কামচাটকা উপদ্বীপে ৭.৮ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প

রাশিয়ার কামচাটকা উপদ্বীপে ৭ দশমিক ৮ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। ভূমিকম্পের পর অঞ্চলজুড়ে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) শুক্রবার ভোরের এ ভূমিকম্পকে তারা জুলাই মাসের ভয়াবহ ভূমিকম্পের আফটারশক হিসেবে বর্ণনা করেছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে।
ইউএসজিএস বলেছে, ১০ কিলোমিটার গভীরে কম্পনটি উৎপন্ন হয়। এর পরপরই আরও কয়েক দফা আফটারশক অনুভূত হয়। যেগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৮।
রাশিয়ার জরুরি পরিস্থিতি মন্ত্রণালয় অবশ্য ভূমিকম্পের মাত্রা ৭ দশমিক ২ বলে জানিয়েছে। কামচাটকার গভর্নর ভ্লাদিমির সলোদভ বলেন, সব জরুরি সেবা উচ্চ সতর্কতায় রয়েছে।
তিনি টেলিগ্রামে লিখেছেন, আজ সকালে কামচাটকার বাসিন্দাদের সহনশীলতা আবারও পরীক্ষার মুখে পড়েছে। ভূমিকম্পের পরই আমরা দ্রুত আবাসিক ভবন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অবস্থা পরিদর্শন শুরু করি।
ভূমিকম্পের পর উপদ্বীপের পূর্ব উপকূল এবং কুরিল দ্বীপপুঞ্জে সুনামি সতর্কতা জারি হয়। বিভিন্ন উপকূলে ৩০ থেকে ৬২ সেন্টিমিটার উচ্চতার ঢেউ আছড়ে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। তবে কোনও বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য পাওয়া যায়নি।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে ঘরের বাতি দুলতে, আসবাবপত্র কাঁপতে এবং রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি দুলতে দেখা গেছে। ভূমিকম্পের সময় গাড়িগুলোর নিরাপত্তা অ্যালার্মও বেজে ওঠে।
এ ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কার কিছু অঞ্চলেও সুনামি সতর্কতা জারি করেছিল ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস ও প্যাসিফিক সুনামি ওয়ার্নিং সেন্টার। তবে পরে সেই সতর্কতা প্রত্যাহার করা হয়।
কামচাটকা একটি ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল। গত এক সপ্তাহে এ অঞ্চলে ৭ মাত্রার ওপরে অন্তত দুটি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। এর আগে জুলাইয়ে ৮ দশমিক ৮ মাত্রার ভয়াবহ ভূমিকম্পে সুনামি সৃষ্টি হয়ে একটি সমুদ্রবন্দর নগরী প্লাবিত হয় এবং পুরো প্রশান্ত মহাসাগরজুড়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছিল।