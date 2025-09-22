X
সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:
এস্তোনিয়ার আকাশে রুশ যুদ্ধবিমান

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে জরুরি বৈঠক

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:২৯আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৩৮
জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের হলরুম। ইতিহাসে প্রথম জরুরি বৈঠক আহ্বান করেছে এস্তোনিয়া। ছবি: উইকিউইকি।

এস্তোনিয়ার আকাশসীমায় রুশ যুদ্ধবিমানের অনুপ্রবেশ নিয়ে আলোচনা করতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন এস্তোনিয়া ও জাতিসংঘের কর্মকর্তারা। এস্তোনিয়া এই জরুরি বৈঠকের অনুরোধ জানায়। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন এ খবর জানিয়েছে।

জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টেফান দুজারিক জানিয়েছেন, এই জরুরি বৈঠক সোমবার সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হবে।

শুক্রবার তিনটি রুশ মিগ-৩১ যুদ্ধবিমান ফিনল্যান্ড উপসাগরের আকাশপথ দিয়ে অনুমতি ছাড়াই এস্তোনিয়ার আকাশসীমায় প্রবেশ করে। এস্তোনিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ন্যাটোর এক মুখপাত্রের তথ্যানুযায়ী, এই বিমানগুলো আকাশে ১২ মিনিট অবস্থান করে। পরে ন্যাটো তাদের বাধা দেয়।

এস্তোনিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মারগুস চাহকনা এক্সে দেওয়া এক পোস্টে বলেন, রাশিয়ার এই পদক্ষেপ সকল জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য নীতিমালাকে দুর্বল করছে।

তিনি আরও লেখেন, ‘যখন এ ধরনের পদক্ষেপ নিরাপত্তা পরিষদের একজন স্থায়ী সদস্য গ্রহণ করে, তখন তা অবশ্যই ঐ সংস্থার মাধ্যমেই সমাধান করতে হবে।’

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় অবশ্য অস্বীকার করেছে যে তাদের বিমান এস্তোনিয়ার আকাশসীমায় প্রবেশ করেছে। তারা দাবি করেছে, এসব উড্ডয়ন আন্তর্জাতিক নিয়মের কঠোর অনুসারে পরিচালিত হয়েছে।

ইউক্রেনও নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে উপস্থিত হয়ে তাদের অবস্থান তুলে ধরার অনুরোধ করেছে। এই অনুরোধ জানানো হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়াকে, যারা বর্তমানে নিরাপত্তা পরিষদের ঘূর্ণায়মান সভাপতির দায়িত্বে আছে।

ইউক্রেনের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রি সিবিহা এক্সে লেখেন, ‘৩৪ বছরের মধ্যে প্রথমবার এস্তোনিয়া জরুরি বৈঠকের জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে অনুরোধ করেছে। এটি দেখায় আক্রমণাত্মক রাশিয়া ইউরোপের স্থিতিশীলতার প্রতি কতটা নজিরবিহীন হুমকি তৈরি করছে।’

আকাশসীমা লঙ্ঘনের পর এস্তোনিয়া ন্যাটো সনদের ৪ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে পরামর্শ বৈঠকেরও অনুরোধ জানিয়েছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেকোনও সদস্য দেশ জোটের মূল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থার নজরে আনতে পারে। এ বৈঠক এই সপ্তাহেই অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

গত সপ্তাহে কয়েকটি রুশ ড্রোন ও যুদ্ধবিমান পোল্যান্ডের আকাশসীমায় প্রবেশের পর পোল্যান্ডও অনুচ্ছেদ ৪ এর আওতায় পরামর্শ বৈঠকের অনুরোধ জানিয়েছিল।

/এস/
বিষয়:
জাতিসংঘন্যাটোরাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধবিশ্ব সংবাদ
সম্পর্কিত
রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বিচার বিভাগকে চাপ দিচ্ছেন ট্রাম্প
ইসরায়েলি হামলায় লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে মার্কিন শিশুসহ নিহত ৫
পশ্চিমাদের স্বীকৃতিতে ফিলিস্তিনের বাস্তবতা বদলাবে?
সর্বশেষ খবর
বরগুনায় ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা ৭ হাজার ছাড়ালো
মোট মৃত্যু ৫০বরগুনায় ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা ৭ হাজার ছাড়ালো
রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বিচার বিভাগকে চাপ দিচ্ছেন ট্রাম্প
রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বিচার বিভাগকে চাপ দিচ্ছেন ট্রাম্প
চট্টগ্রাম ওয়াসার ‘ভান্ডালজুড়ি পানি শোধনাগার’ প্রকল্পে গ্রাহক সংকট
চট্টগ্রাম ওয়াসার ‘ভান্ডালজুড়ি পানি শোধনাগার’ প্রকল্পে গ্রাহক সংকট
চীনে ৮ গোলে জয় পেলো বাংলাদেশ
চীনে ৮ গোলে জয় পেলো বাংলাদেশ
সর্বাধিক পঠিত
আমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
ক্ষমা চাইলেন ইসলামি বক্তাআমি ইচ্ছে করে বলিনি, মনের অজান্তে বের হয়ে গেছে: আমির হামজা 
ধর্ষণের পর মাদ্রাসাছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভিযুক্ত ‘জামায়াত কর্মী’ গ্রেফতার
ধর্ষণের পর মাদ্রাসাছাত্রী অন্তঃসত্ত্বা, অভিযুক্ত ‘জামায়াত কর্মী’ গ্রেফতার
জনপ্রশাসন সচিব মোখলেস উর রহমান প্রত্যাহার
জনপ্রশাসন সচিব মোখলেস উর রহমান প্রত্যাহার
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান মোদির
আমির হামজার বক্তব্য সত্য নয়: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
আমির হামজার বক্তব্য সত্য নয়: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media