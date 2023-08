চাঁদে অবতরণে আরেক ধাপ এগোচ্ছে চন্দ্রযান-৩

চাঁদের দক্ষিণ মেরুকে স্পর্শ করে ইতিহাস গড়তে রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে চলছে অঘোষিত এক প্রতিযোগীতা। ইতোমধ্যে চাঁদের কক্ষপথে ঢুকে পড়েছে রাশিয়ার মহাকাশযান লুনা-২৫। আর কদিন আগে চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করা ভারতের চন্দ্রযান-৩ আজ (বৃহস্পতিবার) দক্ষিণ মেরুতে নামার জন্য তার ল্যান্ডার বিক্রমকে মূলযান থেকে আলাদা করে দেবে। সব মিলিয়ে মহাকাশে চলছে টানটান উত্তেজনা।

শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে গত ১৪ জুলাই দুপুর ২টা ৩৫ মিনিটে চন্দ্রযান ৩-এর সফল উৎক্ষেপণ হয়। এটা ভারতের তৃতীয় চন্দ্রাভিযান।

এনডিটির খবরে বলা হয়, রোভার ‘প্রজ্ঞানকে’ বহনকারী ল্যান্ডার ‘বিক্রম’-কে নিয়ে ২৩ আগস্ট চাঁদে অবতরণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। তারপর রোভার ‘প্রজ্ঞান’ চাঁদের মাটিতে ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকবে।

অন্যদিকে গত সপ্তাহে চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করে রাশিয়ার মহাকাশযান লুনা-২৫। প্রায় ৪৭ বছর পর চাঁদ নতুন অভিযান শুরু করলো মস্কো। আগামী ২১-২৩ আগস্টের মধ্যে রুশ মহাকাশযানের ল্যান্ডার চাঁদে অবতরণ করতে পারে।

Chandrayaan-3 Mission:

Orbit circularisation phase commences



Precise maneuvre performed today has achieved a near-circular orbit of 150 km x 177 km



The next operation is planned for August 16, 2023, around 0830 Hrs. IST pic.twitter.com/LlU6oCcOOb