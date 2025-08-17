যুক্তরাষ্ট্র-ভারত শুল্ক আলোচনা বাতিল

ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের পূর্বনির্ধারিত বৈঠকটি বাতিল হয়েছে। ২৫ থেকে ২৯ আগস্ট পর্যন্ত ওই বৈঠকটি হওয়ার কথা ছিল।ফলে ২৭ আগস্ট থেকে ভারতীয় পণ্যে অতিরিক্ত মার্কিন শুল্ক আরোপ হবে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সসহ একাধিক ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এ খবর জানিয়েছে।
বিষয়টির সঙ্গে সরাসরি জড়িত এক সূত্র জানিয়েছে, নির্ধারিত বৈঠক উপলক্ষে ২৫ থেকে ২৯ আগস্ট পর্যন্ত মার্কিন বাণিজ্য আলোচকদের নয়াদিল্লি সফরের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু তাদের ওই সফর বাতিল হয়েছে। পরবর্তী বৈঠক কবে হবে তা-ও জানা যায়নি। বৈঠকটি বাতিল হওয়ায় দুই দেশের মধ্যে শুল্ক নিয়ে কোনও চুক্তির সম্ভাবনা কমে গেল।
নয়াদিল্লিতে মার্কিন দূতাবাস বলেছে যে তাদের কাছে বাণিজ্য ও শুল্ক আলোচনার বিষয়ে অতিরিক্ত কোনও তথ্য নেই। কারণ এই বিষয়টি পরিচালনা করছে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি কার্যালয়।
ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় মন্তব্যের জন্য রয়টার্সের ইমেইলের তাৎক্ষণিক জবাব দেয়নি।
এই মাসের শুরুর দিকে,মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন। কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন নয়াদিল্লির রাশিয়ার তেল আমদানি অব্যাহত রাখা, যা দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা তীব্রভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে।
নতুন আমদানি কর ২৭ আগস্ট থেকে কার্যকর হওয়ার কথা। নতুন শুল্ক আরোপ কিছু ভারতীয় রপ্তানির ওপর শুল্ক ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেবে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনও বাণিজ্য অংশীদারের ওপর আরোপিত সর্বোচ্চ শুল্কের মধ্যে অন্যতম।
নয়াদিল্লি এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে বাণিজ্য আলোচনা পাঁচ দফা আলোচনার পর ভেঙে পড়ে। কারণ ভারত তার বিশাল কৃষি ও দুগ্ধ খাত উন্মুক্ত করা এবং রাশিয়ার তেল ক্রয় বন্ধ করার বিষয়ে রাজি হয়নি।
ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, রাশিয়ার তেল কেনার জন্য দেশটিকে অন্যায্যভাবে আলাদা করে দেখা হচ্ছে। অথচ যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়া থেকে পণ্য কেনা অব্যাহত রেখেছে।
২০২৪ সালে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পণ্য ও সেবা মিলিয়ে মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ২১ হাজার ১২৩ কোটি ডলার। তার মধ্যে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১২ হাজার ৮৯০ কোটি ডলার। যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার।