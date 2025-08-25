ভারতে গ্রেফতার বাংলাদেশি পুলিশের পরিচয় পাওয়া গেছে

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের চেষ্টাকালে গ্রেফতার হওয়া বাংলাদেশ পুলিশ কর্মকর্তার নাম ও পরিচয় পাওয়া গেছে। তার নাম মহম্মদ আরিফুজ্জামান। শনিবার (২৩ আগস্ট) সন্ধ্যায় তাকে গ্রেফতার করে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।
পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় এই ঘটনা ঘটেছে বলে নিশ্চিত করেছেন বিএসএফ কর্মকর্তারা।
একজন বিএসএফ কর্মকর্তা এএনআইকে বলেন, তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে পরিচয়পত্র উদ্ধার করা হয়েছে। তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে তিনি বাংলাদেশ পুলিশের একজন কর্মকর্তা ছিলেন।
জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। রাখা হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগর থানায়। সেই সঙ্গে বাংলাদেশ হাই কমিশনেও বিষয়টি জানানো হয়েছে।
জানা গেছে, বাংলাদেশি ওই পুলিশ কর্মকর্তা ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছায় অবস্থিত এপিবিএন-২-এর সহকারী পুলিশ সুপার পদে কর্মরত ছিলেন। এর আগে তিনি রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন তিনি। এরপর কাউকে কিছু না জানিয়েই তিনি আত্মগোপন করেন।