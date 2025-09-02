X
মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
বৃষ্টিতে দিল্লিতে আট ঘণ্টার যানজট, বিপর্যস্ত জনজীবন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৩৭আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৩৭
দিল্লির গুরগাঁও এলাকায় ছয় থেকে আট ঘণ্টা পর্যন্ত যানজট। ছবি: পিটিআই।

ভারতের রাজধানী দিল্লির গুরগাঁও (গুরুগ্রাম) এলাকায় ছয় থেকে আট ঘণ্টা পর্যন্ত বৃষ্টিজনিত যানজটে আটকে পড়েন হাজার হাজার যাত্রী। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) এ ঘটনা ঘটে। এর জেরে অফিস ও স্কুল -কলেজগুলোকে মঙ্গলবার বাড়ি থেকে কাজ বা ক্লাস করার পরামর্শ দিয়েছে দিল্লির উপকণ্ঠে অবস্থিত এই উপশহরের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ। কারণ আরও বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি ও ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো এ খবর জানিয়েছে।

ভয়াবহ এই যানজটের ঘটনাটি অনলাইনে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে। এই এলাকা আকাশচুম্বী অট্টালিকা ও বিস্তৃত করপোরেট অফিসগুলোর জন্য পরিচিত। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, অভিজাত এই এলাকার অবকাঠামো এতো খারাপ কীভাবে হতে পারে।

অনেক মানুষ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুরগাঁওয়ের ‘দুঃস্বপ্নময়’ যানজট নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, সেখানকার একটি রাস্তায় যানজটের দৈর্ঘ্য ১০ কিলোমিটার (৬.২ মাইল) ছাড়িয়ে গিয়েছিল। 

একটি ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায় গাড়ির অন্তহীন সারি। গুরগাঁও হরিয়ানা রাজ্যের অংশ, যা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) শাসনে রয়েছে।

ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা প্রশ্ন তুলেছেন কেন রাজ্য সরকার শহরের অবকাঠামো উন্নত করতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ এই এলাকায় গুগল, মেটা, আমেরিকান এক্সপ্রেস এবং স্যামসাং–এর মতো বিশ্বের বৃহত্তম কয়েকটি কোম্পানির আঞ্চলিক সদরদপ্তর রয়েছে।

এ বছর প্রবল বর্ষণে ভারতের বিভিন্ন অংশে ব্যাপক বিপর্যয় ঘটেছে। বন্যা ও ভূমিধসে শত শত মানুষ নিহত হয়েছে। দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী শহরগুলোতে নতুন করে আবহাওয়া সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

ভারতদিল্লিযানজটবিশ্ব সংবাদ
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
ইসরায়েলি হামলায় বিধ্বস্ত সিরিয়ার ভবনে ইউরেনিয়ামের চিহ্ন পেয়েছে আইএইএ
মোদি-পুতিন বৈঠকভারতের যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে থাকা উচিত, রাশিয়ার সঙ্গে নয়: ট্রাম্পের উপদেষ্টা
ভারত, নিউজিল্যান্ড সিরিজে খেলা হবে না কামিন্সের
গাজীপুরের শ্রীপুরে উচ্ছেদ অভিযানে ব্যবসায়ীদের হামলা, সার্ভেয়ার আহত
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
জুলাই আন্দোলন: ৩৪ মামলার চার্জশিট দাখিল
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
