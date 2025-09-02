বৃষ্টিতে দিল্লিতে আট ঘণ্টার যানজট, বিপর্যস্ত জনজীবন

ভারতের রাজধানী দিল্লির গুরগাঁও (গুরুগ্রাম) এলাকায় ছয় থেকে আট ঘণ্টা পর্যন্ত বৃষ্টিজনিত যানজটে আটকে পড়েন হাজার হাজার যাত্রী। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) এ ঘটনা ঘটে। এর জেরে অফিস ও স্কুল -কলেজগুলোকে মঙ্গলবার বাড়ি থেকে কাজ বা ক্লাস করার পরামর্শ দিয়েছে দিল্লির উপকণ্ঠে অবস্থিত এই উপশহরের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ। কারণ আরও বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি ও ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো এ খবর জানিয়েছে।
ভয়াবহ এই যানজটের ঘটনাটি অনলাইনে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে। এই এলাকা আকাশচুম্বী অট্টালিকা ও বিস্তৃত করপোরেট অফিসগুলোর জন্য পরিচিত। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, অভিজাত এই এলাকার অবকাঠামো এতো খারাপ কীভাবে হতে পারে।
অনেক মানুষ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুরগাঁওয়ের ‘দুঃস্বপ্নময়’ যানজট নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, সেখানকার একটি রাস্তায় যানজটের দৈর্ঘ্য ১০ কিলোমিটার (৬.২ মাইল) ছাড়িয়ে গিয়েছিল।
একটি ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায় গাড়ির অন্তহীন সারি। গুরগাঁও হরিয়ানা রাজ্যের অংশ, যা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) শাসনে রয়েছে।
ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা প্রশ্ন তুলেছেন কেন রাজ্য সরকার শহরের অবকাঠামো উন্নত করতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ এই এলাকায় গুগল, মেটা, আমেরিকান এক্সপ্রেস এবং স্যামসাং–এর মতো বিশ্বের বৃহত্তম কয়েকটি কোম্পানির আঞ্চলিক সদরদপ্তর রয়েছে।
এ বছর প্রবল বর্ষণে ভারতের বিভিন্ন অংশে ব্যাপক বিপর্যয় ঘটেছে। বন্যা ও ভূমিধসে শত শত মানুষ নিহত হয়েছে। দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী শহরগুলোতে নতুন করে আবহাওয়া সতর্কতা জারি করা হয়েছে।