ভারতীয় ব্যবসায়ী নির্বাহীদের ভিসা বাতিল করলো যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন কিছু ভারতীয় ব্যবসায়ী নির্বাহীর ভিসা বাতিল করেছে। ভারতে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের বরাতে জানা গেছে, ফেন্টানিল উপাদান বাণিজ্যে জড়িত থাকার অভিযোগে ওই ব্যবসায়ীদের ভিসা বাতিল করা হয়েছে। অনেকের ভিসার আবেদন প্রত্যাখান করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) দূতাবাসের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ভিসা বাতিলের ঘোষণা দেওয়া হলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম বা তাদের ব্যবসার প্রকৃতি সম্পর্কে কোনও বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়নি। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়, “আমেরিকানদের বিপজ্জনক কৃত্রিম নেশাজাতীয় দ্রব্য থেকে সুরক্ষিত রাখতে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে নয়াদিল্লিতে মার্কিন দূতাবাস নির্দিষ্ট কিছু ব্যবসায়ী নির্বাহী এবং করপোরেট নেতৃত্বের ভিসা বাতিল করেছে।”
এ ঘোষণা এমন সময়ে এসেছে -যখন বাণিজ্য ও ভারতের রাশিয়ান তেল ক্রয়কে কেন্দ্র করে ওয়াশিংটন এবং নয়াদিল্লির মধ্যে টানাপোড়েন চলছে।
রাশিয়ান তেল কেনার অভিযোগে ট্রাম্প ভারতের আমদানিকৃত পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে। ওয়াশিংটনের ইউরোপীয় মিত্ররাও রাশিয়ান জ্বালানি পণ্য কেনা অব্যাহত রেখেছে বলে দাবি করেছে নয়াদিল্লি।
তবে এই সপ্তাহে ওয়াশিংটন এবং নয়াদিল্লি বিভিন্ন পর্যায়ে বৈঠক করেছে। ফলে একটি চুক্তির সম্ভাবনা আশা করা হচ্ছিলো।
মার্কিন বাণিজ্য কর্মকর্তারা ভারত সফর করেছেন এবং মঙ্গলবার ট্রাম্প ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ফোনালাপে যুক্ত হন।
এই ফোনালাপের কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রাম্প প্রশাসন মার্কিন কংগ্রেসে একটি ঘোষণা জারি করে,যেখানে ভারতকে ২৩টি ‘প্রধান মাদক পরিবহনকারী বা প্রধান অবৈধ মাদক উৎপাদনকারী দেশে’র মধ্যে তালিকাভুক্ত করা হয়।
বৃহস্পতিবার মার্কিন দূতাবাসের বিবৃতিতে ভারতীয় ব্যবসায়ী নেতাদের ভিসা বাতিল প্রসঙ্গে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, দুই দেশ মাদক বাণিজ্যের বিরুদ্ধে যৌথভাবে কাজ করছে।
বিবৃতিতে বলা হয়, “এই যৌথ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভারতের সরকারের সহযোগিতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কেবল একসঙ্গে কাজ করলেই আমাদের দুই সরকার এই আন্তঃসীমান্ত হুমকি মোকাবিলা করতে পারবে এবং আমাদের দুই দেশের মানুষকে অবৈধ মাদক থেকে সুরক্ষিত রাখতে পারবে।”
ফেন্টানিল নামের এই কৃত্রিম মাদকজাতীয় ব্যথানাশকের অতিমাত্রার কারণে গত কয়েক বছরে যুক্তরাষ্ট্রে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে।
সরকারি হিসাব অনুযায়ী,গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে ৮০ হাজার ৩৯১ জন অতিমাত্রায় মাদক সেবনে মারা গেছে, যাদের অর্ধেকের বেশি ফেন্টানিলে আসক্ত। ২০২৩ সালে কেবল ফেন্টানিলেই মারা গেছে ৭৬ হাজার ২৮২ জন।
ট্রাম্প সরকারের কথিত ‘মাদকবিরোধী যুদ্ধ’ সাম্প্রতিক সময়ে আরও জোরদার হয়েছে।