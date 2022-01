ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে এমা ওয়াটসনের পোস্ট নিয়ে ক্ষুব্ধ ইসরায়েলি দূত

হ্যারি পটার চলচ্চিত্র সিরিজের জনপ্রিয় ব্রিটিশ অভিনেত্রী এমা ওয়াটসনের অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি নতুন পোস্টে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন জানানো হয়েছে। এটি ইউরোপের তারকা জগতে ফিলিস্তিনের সমর্থন বাড়ার প্রমাণ হলেও ইসরায়েলের কর্মকর্তাদের কঠোর সমালোচনায় পড়েছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এখবর জানিয়েছে।

হ্যারি পটার চলচ্চিত্রে হারমনি গ্র্যাঞ্জার চরিত্রে অভিনয় করা অভিনেত্রী সোমবার ফিলিস্তিনিদের একটি ছবি শেয়ার করেন। ছবিতে লেখা ছিল, সংহতি একটি ক্রিয়াপদ।

এই ছবিটি গত বছর মে মাসে ব্যাড অ্যাক্টিভিজম কালেক্টিভ গোষ্ঠীর পক্ষ প্রকাশ করা হয়েছিল। ওই সময় গাজা উপত্যকায় টানা ১১ দিন ভয়াবহ বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল। তখন বেশ কয়েকজন সেলিব্রেটি ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়ান। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বেলা হাদিদ ও সুসান সারানডন।

এমা ছবিটির ক্যাপশনে ব্রিটিশ-অস্ট্রেলীয় অ্যাক্টিভিস্ট সারা আহমদের একটি উক্তি যুক্ত করেছেন। পোস্টটি মঙ্গলবার পর্যন্ত দশ লাখ লাইক পেয়েছে এবং কমেন্ট আছে ৮৯ হাজার। ফিলিস্তিন সমর্থক অনেকেই এমার এই পোস্টের প্রশংসা করছেন।

Fiction may work in Harry Potter but it does not work in reality. If it did, the magic used in the wizarding world could eliminate the evils of Hamas (which oppresses women & seeks the annihilation of Israel) and the PA (which supports terror). I would be in favor of that! pic.twitter.com/u1TrP3sqSS