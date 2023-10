আমি প্রথমত ইসরায়েলি, পরে ফিলিস্তিনি: নাস ডেইলি

ইসরায়েলে হামাসের হামলার পর ‘নাস ডেইলি’ নামে পরিচিত সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয় ফিলিস্তিনি-ইসরায়েলি ভ্রমণ ভ্লগার নুসাইর ইয়াসিন বলেছেন, এখন থেকে তার পরিচয় প্রথমত ইসরায়েলি, পরে ফিলিস্তিনি। সোমবার (৯ অক্টোবর) এক্স প্ল্যাটফর্মে নিজের ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্টে এক দীর্ঘ পোস্টে নিজের এই পরিচয় তুলে ধরেছেন তিনি।

ইয়াসিন একজন আরব-ইসরায়েলি ভ্রমণ ব্লগার। ফেসবুক, টিকটক, ইউটিউবে ‘নাস ডেইলি’ নামের পেজ থেকে তিনি তার অনুসারীদের জন্য এক মিনিট দৈর্ঘ্যের এক হাজার ভিডিও তৈরি করেছেন। শুরুর দিকে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি, সংস্কৃতি ও ভ্রমণ সম্পর্কিত ভিডিও তৈরি করতেন। পরে আস্তে আস্তে নিজের ও সমাজের বিভিন্ন গল্প তুলে ধরতে শুরু করেন। ইন্টারনেট জগতে পরিচিতি ও খ্যাতি ব্যাপক। এক সময় মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসের মতো ব্যক্তিদের সঙ্গে কাজ করেন তিনি। ২০২২ সালে ক্যালকালিস্টের মাইন্ড দ্য টেক সম্মেলনেও যোগ দেন তিনি।

নাস ডেইলি লিখেছেন, আমি দীর্ঘদিন আমার পরিচয় নিয়ে লড়াই করেছি। আমি একজন ফিলিস্তিনি শিশু, যার জন্ম ইসরায়েলে। আমার অনেক বন্ধু ‘ইসরায়েল’ শব্দ বলতে রাজি ছিল না এবং তারা নিজেদের শুধু ফিলিস্তিনি হিসেবে পরিচয় দিত। কিন্তু ১২ বছর বয়সে এসে এটিকে অর্থপূর্ণ কিছু মনে হয়নি আমার। তাই আমি দুই পরিচয়ের মিশ্রণে ফিলিস্তিনি-ইসরায়েলি পরিচয় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। আমি ভেবেছিলাম এতে আমি কে তা স্পষ্ট হয়। প্রথমে ফিলিস্তিনি, পরে ইসরায়েলি।

তিনি লিখেছেন, কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনার পর আবার আমি ভাবতে শুরু করি। ভাবতে ভাবতে আমার ভাবনা ক্ষোভে পরিণত হয়। আমি অনুধাবন করতে শুরু করি, যদি ইসরায়েল আবারও এমন আক্রমণের শিকার হয় তাহলে আমরা নিরাপদ না। হামলাকারী সন্ত্রাসীদের কাছে ইসরায়েলের সব নাগরিক লক্ষ্যবস্তু। এখন পর্যন্ত ৯০০ ইসরায়েলি নিহত। এদের মধ্যে ৪০ জনের বেশি আরব। যাদের অপর আরবরা হত্যা করেছে। এমনকি থাইল্যান্ডের দুজন নিহত। আমি একটি ফিলিস্তিনি সরকারের অধীনে থাকতে চাই না। এর অর্থ হলো আমার মাত্র একটি বাড়ি রয়েছে। এমনকি আমি ইহুদি না হলেও ইসরায়েল-ই আমার বাড়ি। এখানেই আমার পরিবার বাস করে। এখানেই আমার বেড়ে ওঠা। আমি চাই এই দেশটির অস্তিত্ব টিকে থাকুক। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ফিলিস্তিনও থাকুক। আমি দেশটির সমৃদ্ধি দেখতে চাই। আমি ফিলিস্তিনকে ভালোবাসি। কিন্তু সেটি আমার বাড়ি নয়।

তিনি আরও লিখেছেন, তাই আজ থেকে আমি নিজেকে একজন ইসরায়েলি-ফিলিস্তিনি হিসেবে মনে করবো। প্রথমে ইসরায়েলি, পরে ফিলিস্তিনি।

