X
শুক্রবার, ০৮ আগস্ট ২০২৫
২৪ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গাজা দখল পরিকল্পনা: ইসরায়েলে অস্ত্র রফতানি স্থগিত করলো জার্মানি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
০৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:২০আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:২০
গাজা দখলের লক্ষ্যে এগোচ্ছে ইসরায়েল। ছবি: রয়টার্স

গাজা শহর দখলের পরিকল্পনা অনুমোদনের পর ইসরায়েলে সামরিক সরঞ্জাম রফতানি স্থগিত করেছে জার্মানি। জার্মান চ্যান্সেলর  ফ্রিডরিশ মের্ৎস শুক্রবার এ ঘোষণা দেন। ইসরায়েলের নিরাপত্তা মন্ত্রিসভা বৃহত্তম ফিলিস্তিনি নগরী দখলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর এই ঘোষণা দিলো বার্লিন। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে।

বৃহস্পতিবার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ঘোষণা করেছিলেন, পুরো গাজা উপত্যকার পূর্ণ সামরিক নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার লক্ষ্য রয়েছে তার সরকারের। প্রায় ২২ মাস ধরে চলমান যুদ্ধে এখন পর্যন্ত কয়েক দশক হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং সৃষ্ট হয়েছে তীব্র খাদ্য সংকট।

জার্মান চ্যান্সেলর বলেন, এই পরিস্থিতিতে পরবর্তী ঘোষণা না আসা পর্যন্ত গাজা উপত্যকায় ব্যবহার হতে পারে এমন কোনও সামরিক সরঞ্জাম ইসরায়েলে রফতানি অনুমতি জার্মান সরকার দেবে না।

তিনি ইসরায়েলের ‘আত্মরক্ষার অধিকার’ এবং হামাসের হাতে বন্দি থাকা জিম্মিদের মুক্তির সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করলেও, গাজায় বেড়ে চলা বেসামরিক প্রাণহানি উপেক্ষা করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেছেন, ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর গাজায় আরও কঠোর সামরিক পদক্ষেপ আমাদের কাছে লক্ষ্য অর্জনের পথকে আরও প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

গাজার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী, যুদ্ধ চলাকালে অপুষ্টিতে এখন পর্যন্ত ১৯৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ৯৬ জন শিশু। জাতিসংঘ-সমর্থিত মূল্যায়নে বলা হয়েছে, অঞ্চলটিতে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। জার্মান চ্যান্সেলর ইসরায়েলকে জাতিসংঘ ও বেসরকারি সংস্থাসহ মানবিক সহায়তা সংগঠনগুলোর জন্য পূর্ণ ও অব্যাহত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

তিনি সতর্ক করে আরও বলেন, অধিকৃত পশ্চিম তীর সংযুক্ত করার কোনও পদক্ষেপ থেকে ইসরায়েলকে বিরত থাকতে হবে। গত জুলাইয়ে ইসরায়েলি সংসদ পশ্চিম তীর সংযুক্তির পক্ষে একটি প্রতীকী প্রস্তাব পাস করে।

জার্মান সংসদের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে চলতি বছরের মে পর্যন্ত ইসরায়েলে ৪৮৫ মিলিয়ন ইউরো (৫৬৪ মিলিয়ন ডলার) মূল্যের অস্ত্র রফতানির অনুমতি দিয়েছে জার্মানি। দেশটি ইসরায়েলের অন্যতম বড় অস্ত্র সরবরাহকারী।

/এএ/
বিষয়:
জার্মানিগাজাফিলিস্তিনইসরায়েলহামাসবিশ্ব সংবাদইসরাইল ফিলিস্তিন যুদ্ধ
সম্পর্কিত
গাজা দখলের ইসরায়েলি পরিকল্পনার নিন্দা বিশ্বজুড়ে
মার্কিন শুল্কের প্রভাবঝুঁকিতে ভারতের গহনা ও টেক্সটাইল রফতানি, ছাড় পাচ্ছে ওষুধ-ফোন
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্টকে গ্রেফতারে পুরস্কার ঘোষণা করলো যুক্তরাষ্ট্র
সর্বশেষ খবর
ফরিদপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ২০
ফরিদপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ২০
আইসিইউতে ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, জামিন চেয়ে প্রধান উপদেষ্টার কাছে আবেদন  
আইসিইউতে ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, জামিন চেয়ে প্রধান উপদেষ্টার কাছে আবেদন  
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
ফাইনালের আগে জিম্বাবুয়েকে হারালো বাংলাদেশ
ত্রিদেশীয় যুব ওয়ানডে সিরিজফাইনালের আগে জিম্বাবুয়েকে হারালো বাংলাদেশ
সর্বাধিক পঠিত
ঘুষের সংবাদ করায় বাংলা ট্রিবিউনের সাংবাদিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছে পিবিআই
ঘুষের সংবাদ করায় বাংলা ট্রিবিউনের সাংবাদিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকেছে পিবিআই
থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
বিপ্লব বিজয়ের বারো মাসথোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়
চার সংস্কার কমিশনের ১৬ সুপারিশ বাস্তবায়ন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার
চার সংস্কার কমিশনের ১৬ সুপারিশ বাস্তবায়ন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার
সরকারি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করছে জামায়াত: ইনকিলাব সম্পাদক
বিএনপির সিনিয়র দুই নেতার সঙ্গে বৈঠকসরকারি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করছে জামায়াত: ইনকিলাব সম্পাদক
পদত্যাগ করে মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন রুশনারা আলী
পদত্যাগ করে মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন রুশনারা আলী
 
Adxbird floating
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media