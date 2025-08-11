গাজাকে ভুলে যাবেন না: ইসরায়েলি হামলায় নিহত ফিলিস্তিনি সাংবাদিকের শেষ বার্তা

ইসরায়েলের হামলায় নিহত আল জাজিরা সাংবাদিক আনাস আল শরীফ মৃত্যুর আগে আবেগঘন বার্তায় বিশ্ববাসীকে গাজা ও ফিলিস্তিনের পাশে থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন। রবিবার গাজা শহরে সাংবাদিকদের তাঁবুতে ইসরায়েলি হামলায় তিনি নিহত হন। ওই হামলায় আরও চার সাংবাদিক প্রাণ হারান।
নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মৃত্যুর পর প্রকাশিত এক পোস্টে আনাস লিখেছেন, আমার সব শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে আমি আমার জনগণের পক্ষে কথা বলেছি, তাদের কণ্ঠস্বর হয়েছি। আশা ছিল, পরিবারকে নিয়ে দখলকৃত আসকালানে (আল-মাজদাল) ফিরব, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছাই প্রধান।
তিনি বলেন, আমি যন্ত্রণা ও ক্ষতির স্বাদ বহুবার পেয়েছি, কিন্তু কখনও সত্য বলায় দ্বিধা করিনি। বিকৃতি ছাড়াই সত্য তুলে ধরেছি।
পরিবারের জন্য দোয়া ও সহায়তার আহ্বান জানিয়ে আনাস বলেন, আমার মা, স্ত্রী ও দুই সন্তানকে দেখবেন। বিশেষ করে আমার মেয়ে ও ছেলের পাশে থাকবেন। যদি আমি মারা যাই, তবে নীতিতে অবিচল থেকে মারা যাব।
গাজা ও ফিলিস্তিনের জনগণের পক্ষে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে তিনি লিখেছেন, মুসলিম বিশ্বের মুকুটের রত্ন, প্রতিটি স্বাধীন মানুষের হৃদস্পন্দন ফিলিস্তিন। এর মানুষদের, বিশেষ করে নিরপরাধ শিশুদের রক্ষা করুন। সীমান্ত যেন আপনাকে থামাতে না পারে, স্বাধীনতার সেতুবন্ধন হোন।
শেষে তিনি লিখেছেন, গাজাকে ভুলে যাবেন না … এবং আমাকে আপনার দোয়ায় রাখবেন।
গাজার মিডিয়া অফিস জানায়, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত ২৩৭ সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। রবিবার নিহত পাঁচ সাংবাদিক হলেন—মোহাম্মদ কারাইকা, ইব্রাহিম দাহির, মুমিন আলাইওয়া, মোহাম্মদ নুফাল ও আনাস আল শরীফ।
ইসরায়েল আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের গাজায় প্রবেশে বাধা দিচ্ছে। যাতে করে সেখানে চলমান গণহত্যার সত্য আড়াল করা যায়। জুলাইয়ের শেষ দিকে ফটোসাংবাদিক আদম আবু হারবীদকে হত্যার পর এটি ছিল সাংবাদিক হত্যার সবচেয়ে বড় ঘটনা।
সূত্র: টিআরটি ওয়ার্ল্ড