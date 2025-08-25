গাজার নাসের হাসপাতালে ইসরায়েলি হামলা, চার সাংবাদিকসহ নিহত ১৫

ইসরায়েলি বিমান হামলায় গাজার নাসের হাসপাতালে অন্তত ১৫ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে চারজন সাংবাদিকও রয়েছেন। ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নিহত সাংবাদিকদের মধ্যে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের চুক্তিভিত্তিক ক্যামেরাপারসন হুসাম আল-মাসরি আছেন। প্রথম দফার হামলাতেই তিনি নিহত হন। এরপর যখন উদ্ধারকর্মী, সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষ ঘটনাস্থলে ছুটে যান, তখনই দ্বিতীয় দফার হামলা চালানো হয়। এতে রয়টার্সের অপর চুক্তিভিত্তিক আলোকচিত্রী হাতেম খালেদ গুরুতর আহত হন।
এক বিবৃতিতে রয়টার্স জানিয়েছে, সহকর্মী হুসাম আল-মাসরির মৃত্যু এবং হাতেম খালেদের আহত হওয়ার ঘটনায় আমরা শোকাহত। আমরা দ্রুত তথ্য জানার চেষ্টা করছি এবং গাজা ও ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষকে হাতেমের চিকিৎসা সহায়তায় সহযোগিতা করতে অনুরোধ জানিয়েছি।
গাজার স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা আরও জানিয়েছেন, নিহত সাংবাদিকদের মধ্যে রয়েছেন মারিয়াম আবু দগ্গা মার্কিন বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)-সহ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের হয়ে কাজ করতেন। এ ছাড়া আল জাজিরার সাংবাদিক মোহাম্মদ সালামা এবং ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক মুয়াজ আবু তাহাও নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে একজন উদ্ধারকর্মীও আছেন।
ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী কিংবা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে এখনও কোনও মন্তব্য করা হয়নি।
ফিলিস্তিনি সাংবাদিক ইউনিয়ন এ হামলার নিন্দা জানিয়েছে। এক বিবৃতিতে তারা বলেছে, এটি মুক্ত সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে খোলাখুলি যুদ্ধ। সাংবাদিকদের আতঙ্কিত করে তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে বাধা দিতেই ইসরায়েল এ ধরনের হামলা চালাচ্ছে।
সংস্থাটির হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত ইসরায়েলি হামলায় গাজায় অন্তত ২৪০ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন।