X
শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫
১৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গাজা নিয়ে ইইউ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে বিভক্তি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
৩০ আগস্ট ২০২৫, ২২:৪৪আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ২২:৪৪
গাজায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। ছবি: রয়টার্স

গাজা যুদ্ধ নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে তীব্র বিভাজন দেখা দিয়েছে। কোপেনহেগেনে শনিবার (৩০ আগস্ট) অনুষ্ঠিত বৈঠকে একপক্ষ ইসরায়েলের ওপর অর্থনৈতিক চাপ বাড়ানোর আহ্বান জানালেও অপরপক্ষ এত দূর যেতে অনীহা প্রকাশ করেছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

ইইউর পররাষ্ট্রনীতি প্রধান কায়া কাল্লাস বলেন, এই ইস্যুতে আমরা বিভক্ত। যদি ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠ না থাকে, তবে বৈ শ্বিক মঞ্চে আমাদের কোনও কণ্ঠই থাকে না। এটি নিঃসন্দেহে সমস্যাজনক।

কাল্লাস জানান, তিনি আশাবাদী নন যে মন্ত্রীরা এমনকি তুলনামূলকভাবে কোমল একটি প্রস্তাবেও একমত হবেন। ওই প্রস্তাবে ইসরায়েলের ইইউর গবেষণা তহবিলে প্রবেশাধিকার সীমিত করার কথা বলা হয়েছে।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের ইসরায়েলে হামলার পর গাজায় যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ নিয়ে ইইউর ২৭টি দেশের মধ্যপ্রাচ্য নীতির পার্থক্য আবারও স্পষ্ট করে তুলেছে।

আয়ারল্যান্ড, স্পেন, সুইডেন ও নেদারল্যান্ডস ইসরায়েলের সঙ্গে ইইউর মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্থগিত করার দাবি জানিয়েছে। তবে জার্মানি, হাঙ্গেরি ও চেক প্রজাতন্ত্রের মতো ঐতিহ্যগত মিত্ররা এমন পদক্ষেপের বিরোধিতা করছে। আইরিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইমন হ্যারিস প্রশ্ন তোলেছেন, যদি এখন ইইউ একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করে, তবে কবে করবে? শিশুদের না খেয়ে মরতে হলে আর কী লাগবে?

গত সপ্তাহে জাতিসংঘের সহযোগী একটি বৈশ্বিক ক্ষুধা পর্যবেক্ষণ সংস্থা জানায়, গাজায় দুর্ভিক্ষ চলছে। তবে ইসরায়েল এ প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে।

ইইউর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত বছর ইসরায়েলের সঙ্গে পণ্য বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৪২ দশমিক ৬ বিলিয়ন ইউরো (৪৯ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার)। এটি ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য অংশীদার করে তুলেছে ইইউকে।

জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়োহান ভাদেপফুল জানান, বার্লিন স্পষ্ট করেছে যে ইসরায়েলকে যুদ্ধে মানবিক নীতিমালা মেনে চলতে হবে। জার্মানি ইতোমধ্যে এমন অস্ত্র সরবরাহ স্থগিত করেছে যা গাজায় ব্যবহার হতে পারত। তবে তিনি গবেষণা তহবিল সীমিত করার প্রস্তাবে সংশয় প্রকাশ করেন। তার মতে, এমন বেসামরিক সহযোগিতা বন্ধ করা কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে।

ইইউ কমিশনের কর্মকর্তারা জানান, এই পদক্ষেপ নেওয়া সহজ কারণ এটি পাস করাতে সর্বসম্মতির প্রয়োজন নেই। ১৫টি দেশ যদি সমর্থন করে এবং তা ইইউর মোট জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশকে প্রতিনিধিত্ব করে, তবে সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

ইসরায়েল দাবি করে আসছে, গাজায় সামরিক পদক্ষেপ হামাসকে পরাজিত করার জন্য প্রয়োজনীয় এবং আন্তর্জাতিক সমালোচনা অমূলক।

 

/এএ/
বিষয়:
মধ্যপ্রাচ্যগাজাফিলিস্তিনইসরায়েলহামাসইউরোপীয় ইউনিয়নবিশ্ব সংবাদইসরাইল ফিলিস্তিন যুদ্ধ
সম্পর্কিত
৬জি যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বড় সাফল্য চীনা বিজ্ঞানীদের
রাশিয়ায় নিহত সেনাদের পরিবারকে ‘সুন্দর জীবন’ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি কিমের
ইউক্রেনের সাবেক স্পিকার আন্দ্রি পারুবিই লভিভে গুলিতে নিহত
সর্বশেষ খবর
ফ্যাসিস্ট ও তাদের দোসরদের রাজনীতি করার কোনও অধিকার নেই: সরোয়ার তুষার
ফ্যাসিস্ট ও তাদের দোসরদের রাজনীতি করার কোনও অধিকার নেই: সরোয়ার তুষার
চেলসি জিতলেও আলোচনায় বিতর্কিত রেফারিং, ম্যানইউর ত্রাতা ফার্নান্দেস  
চেলসি জিতলেও আলোচনায় বিতর্কিত রেফারিং, ম্যানইউর ত্রাতা ফার্নান্দেস  
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার মানবাধিকার কর্মীদের সাক্ষাৎ 
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার মানবাধিকার কর্মীদের সাক্ষাৎ 
খুলনায় গণঅধিকারের মিছিল থেকে জাপা কার্যালয়ে হামলা, লাঠিচার্জে আহত ১৫
খুলনায় গণঅধিকারের মিছিল থেকে জাপা কার্যালয়ে হামলা, লাঠিচার্জে আহত ১৫
সর্বাধিক পঠিত
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
নুরের অবস্থা ‘মুমূর্ষু’, চিকিৎসকদের অবজারভেশনে
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস’ কর্মসূচি ঘোষণা
‘মার্চ টু জাতীয় পার্টি অফিস’ কর্মসূচি ঘোষণা
বিক্ষোভের মুখে ঢামেক ছাড়লেন আইন উপদেষ্টা
বিক্ষোভের মুখে ঢামেক ছাড়লেন আইন উপদেষ্টা
নুরের ওপর হামলায় উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের নিন্দা, কমেন্টে ক্ষোভ হাসনাতের 
নুরের ওপর হামলায় উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের নিন্দা, কমেন্টে ক্ষোভ হাসনাতের 
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media