জেরুজালেমে গুলির্বষণে নিহত ৫

ইসরায়েলের দখলকৃত জেরুজালেমে একটি বাসস্টপে সোমবার গুলিবর্ষণে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলি পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলেই দুই হামলাকারীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
ইসরায়েলি অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস বলেছে, নিহতদের মধ্যে আছেন পঞ্চাশোর্ধ্ব এক নারী, ৫০ বছর বয়সী এক পুরুষ এবং ত্রিশোর্ধ্ব তিনজন পুরুষ। এ ঘটনায় আরও ১১ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ছয়জনের অবস্থা গুরুতর।
পুলিশ বলেছে, রামত জাংশনের ওই বাসস্টপে গাড়ি নিয়ে এসে দুই হামলাকারী গুলি চালায়। পরে একজন নিরাপত্তাকর্মী ও এক সাধারণ নাগরিক গুলি চালিয়ে তাদের হত্যা করেন। ঘটনাস্থল থেকে একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি ও একটি ছুরি উদ্ধার করা হয়েছে।
ফিলিস্তিনি সংগঠন হামাস হামলাটিকে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের পদক্ষেপ হিসেবে প্রশংসা করলেও এর দায় স্বীকার করেনি। একইভাবে ইসলামিক জিহাদও প্রশংসা জানালেও দায়িত্ব নেয়নি।
ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর দফতর জানিয়েছে, তিনি নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করছেন। ঘটনাস্থলে ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ইসরায়েলি সেনারা সেখানে পুলিশের সঙ্গে তল্লাশি চালাচ্ছে এবং পশ্চিম তীরের রামাল্লাতেও অভিযান শুরু করেছে।
রামত জাংশন পূর্ব জেরুজালেমের একটি এলাকা, যা ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরায়েল দখল করে পরে সংযুক্ত করে নেয়। জাতিসংঘ ও বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ এ সংযুক্তি স্বীকৃতি দেয়নি।
এর আগে, ২০২৩ সালের নভেম্বরে জেরুজালেমে এক বাসস্টপে গুলিতে তিনজন নিহত হয়েছিলেন। সেই হামলার দায়ে অভিযুক্তদের হামাস–সংযুক্ত বলে জানিয়েছিল ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনী। ২০২৪ সালের অক্টোবরে তেল আবিবে দুই ফিলিস্তিনি হামলায় সাতজন নিহত হন।