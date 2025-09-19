X
শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪ আশ্বিন ১৪৩২
জাতিসংঘে গাজা যুদ্ধ নিয়ে ষষ্ঠবার ভেটো দিলো যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:২৫আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:২৫
জাতিসংঘে ইসরায়েলকে কূটনৈতিক সমর্থন দিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। ছবি: রয়টার্স

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে গাজা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে আবারও ভেটো দিলো যুক্তরাষ্ট্র। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) উপস্থাপিত খসড়া প্রস্তাবে গাজায় তাৎক্ষণিক, নিঃশর্ত ও স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং ত্রাণ সহায়তা প্রবাহে সব বাধা তুলে নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিল। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

১৫ সদস্যের পরিষদের নির্বাচিত ১০ সদস্য এই প্রস্তাব উত্থাপন করে। প্রস্তাবে আরও বলা হয়, হামাস ও অন্যান্য গোষ্ঠীর হাতে আটক সব জিম্মিকে অবিলম্বে, মর্যাদার সঙ্গে ও নিঃশর্তভাবে মুক্তি দিতে হবে। ১৪টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেও যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দেয়। গত দুই বছরে ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের এটি ষষ্ঠ ভেটো।

ডেনমার্কের জাতিসংঘ দূত ক্রিস্টিনা মার্কুস লাসেন বলেন, গাজায় এখন দুর্ভিক্ষ নিশ্চিত হয়েছে, এটি অনুমান নয়, ঘোষণা নয়, নিশ্চিত। একই সঙ্গে ইসরায়েল গাজা সিটিতে সামরিক অভিযান বিস্তৃত করেছে, যা বেসামরিক মানুষের দুর্ভোগ আরও গভীর করেছে। এই মানবিক বিপর্যয়ই আজ আমাদের পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র ঐতিহ্যগতভাবে ইসরায়েলকে জাতিসংঘে কূটনৈতিক সুরক্ষা দিয়ে আসছে। তবে গত সপ্তাহে বিরলভাবে কাতারে হামলার ঘটনায় নিরাপত্তা পরিষদের বিবৃতিতে সমর্থন দেয় ও হামলার নিন্দা জানায়। যদিও ওই বিবৃতিতে ইসরায়েলের নাম উল্লেখ ছিল না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নির্দেশে হওয়া এই হামলার সঙ্গে একমত ছিলেন।

তবে বৃহস্পতিবার ভেটোর মাধ্যমে আবারও ওয়াশিংটন ইসরায়েলকে কূটনৈতিকভাবে রক্ষা করলো। ভোটের আগে মার্কিন কূটনীতিক মরগান ওর্তাগাস বলেন, এই যুদ্ধ শুরু করেছে হামাস এবং তাদের কারণেই তা চলছে। ইসরায়েল যুদ্ধ শেষ করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, কিন্তু হামাস তা প্রত্যাখ্যান করছে। হামাস যদি জিম্মিদের মুক্তি দেয় এবং অস্ত্র নামিয়ে রাখে, যুদ্ধ আজই শেষ হতে পারে।

ইসরায়েলের জাতিসংঘ দূত ড্যানি ড্যানন বলেন, কাতার হামলার ঘটনায় নিরাপত্তা পরিষদের বিবৃতিতে ইসরায়েল সন্তুষ্ট ছিল না। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতার মাত্রা এত বেশি যে ইসরায়েল এটি মেনে নিয়েছে। তিনি জানান, আগামী সপ্তাহে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে নেতানিয়াহুর ভাষণের পর তিনি ওয়াশিংটনে যাবেন এবং ২৯ সেপ্টেম্বর হোয়াইট হাউজে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ আগামী মঙ্গলবার গাজা ইস্যুতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করবে। একই সময়ে বিশ্বনেতারা নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ অধিবেশনে যোগ দেবেন।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালায় হামাস। এতে ইসরায়েলের হিসাবে ১ হাজার ২০০ জন নিহত হয়, যাদের অধিকাংশই বেসামরিক। পাশাপাশি প্রায় ২৫১ জনকে জিম্মি করে নিয়ে যায় তারা। গাজায় যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের তথ্যমতে ৬৪ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে, যাদের প্রায় সবাই বেসামরিক।

/এএ/
বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্রগাজাফিলিস্তিনইসরায়েলহামাসবেনিয়ামিন নেতানিয়াহুজাতিসংঘডোনাল্ড ট্রাম্পবিশ্ব সংবাদইসরাইল ফিলিস্তিন যুদ্ধ
