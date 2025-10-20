X
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৪ কার্তিক ১৪৩২
গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৯৭ ফিলিস্তিনি, যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন ৮০ বার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৪০আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৪০
যুদ্ধবিরতির মধ্যেই গাজায় ইসরায়েলি হামলা। ছবি: রয়টার্স

যুদ্ধবিরতির পরও ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় কমপক্ষে ৯৭ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে গাজার মিডিয়ার দফতর। ১০ অক্টোবর যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে আরও ২৩০ জন আহত হয়েছেন। তুরস্কের সংবাদমাধ্যম টিআরটি ওয়ার্ল্ড এ খবর জানিয়েছে।

রবিবার এক বিবৃতিতে গাজার মিডিয়া দফতর বলেছে, যুদ্ধবিরতি শুরুর পর থেকে ইসরায়েলি বাহিনী অন্তত ৮০ বার চুক্তি ভঙ্গ করেছে। এসব কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করেছে দফতরটি।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী যুদ্ধবিরতির পরও সাধারণ নাগরিকদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে, গোলা নিক্ষেপ করেছে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে বেসামরিক এলাকাগুলোতে আগুনের বলয় তৈরি করেছে।

গাজা প্রশাসনের মতে, এসব হামলায় ইসরায়েলি ট্যাংক, সাঁজোয়া যান, দূরনিয়ন্ত্রিত টার্গেটিং ক্রেন, ড্রোন ও যুদ্ধবিমান ব্যবহার করা হয়েছে।

গাজার কোনও প্রদেশই এই হামলা থেকে বাদ পড়েনি উল্লেখ করে বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, দখলদার বাহিনী যুদ্ধবিরতির প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি এবং আমাদের জনগণের বিরুদ্ধে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে।

জাতিসংঘ ও যুদ্ধবিরতির গ্যারান্টর রাষ্ট্রগুলোর প্রতি জরুরি হস্তক্ষেপের আহ্বান জানানো হয়েছে বিবৃতিতে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রস্তাবিত এক পরিকল্পনার ভিত্তিতে হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে এই যুদ্ধবিরতি ১০ অক্টোবর থেকে কার্যকর হয়। চুক্তি অনুযায়ী, ধাপে ধাপে ইসরায়েলি বাহিনীর প্রত্যাহার, বন্দি বিনিময় এবং ত্রাণ সহায়তা প্রবেশের কথা ছিল।

প্রায় দুই বছর ধরে চলা গাজার যুদ্ধে এখন পর্যন্ত ৬৮ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত ও প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার আহত হয়েছেন। ধ্বংস হয়েছে গাজার অধিকাংশ অবকাঠামো।

 

/এএ/
বিষয়:
মধ্যপ্রাচ্যগাজাফিলিস্তিনইসরায়েলবিশ্ব সংবাদইসরাইল ফিলিস্তিন যুদ্ধ
